《哥哥》自畫像︱張智霖火柴人最肉酸　邊個先係畫神？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》雲集中港台紅星「哥哥」參加，一直成為話題，而節目官方社交網中，更晒出佢哋嘅自畫像，唔理畫功如何，人人都要畫一幅，真係見晒真章。咁到底邊個畫得最好？邊個畫得肉酸？邊個畫得最九唔搭八？

要數畫得最靚，一定係被喻為「被音樂耽誤嘅畫家」黃貫中（Paul），佢唔單只畫出自己眼細細嘅神髓，仲畫埋自己孭住個結他，令人一睇就知道係佢，Paul成為《哥哥》畫神，一定冇走雞。而謝天華畫功都唔錯，但畫中嘅佢畫到成個王子咁，真係幾難認得係佢。至於天華死黨陳小春雖然畫功一般，但佢幅自畫像完全有佢Hip-Hop帶點不羈嘅神韻，又真係畫得幾似佢。

講到畫得肉酸，估唔到係出名靚仔嘅張智霖，原來佢嘅畫功只限於BB班，見佢將自己畫成火柴人，好歎咁瞓喺相信係一間大屋入面，有網民即留言笑一定連佢個仔魔童都畫得靚過佢，叫佢都係拍戲、唱歌好過。

不過講到最畫得九唔搭八，一定係大鋼琴家李雲迪，咪睇佢咁有藝術修養，但佢畫功真係不敢恭維，佢嘅自畫像竟然係一個梨（李）、一舊雲（雲）、一滴水(迪），真係令人睇到冇言。而言承旭雖然生得靚仔，而佢畫功都算唔錯，但佢就將自己畫成一個恐怖公仔，頭戴「必勝」頭巾，又真係幾無厘頭。