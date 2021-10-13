黎耀祥衝擊4奪視帝　姚子羚頂唔住氣場嗌緊張

視帝黎耀祥、姚子羚、張振朗等主演的無綫台慶劇《拳王》將於11月首播，現身在內地工作的祥仔坦言此劇大家都拍得很辛苦，故能夠成為台慶劇都感到開心，他接受東網訪問時謂：「打拳呢個題材近年甚少有，希望可以帶畀觀眾新鮮感。」已貴為3屆視帝的他被問到有否信心4奪視帝時，他謙稱謂：「都係平常心啦！最緊要係套劇出嚟反應好，爭唔爭視帝呢啲對我嚟講冇乜所謂。」

而子羚受訪時指此劇以男仔戲為主，笑言戲份沒有黎耀祥、張振朗、朱敏瀚、黃子恆一眾拳手咁辛苦，她又表示已多年沒有跟黎耀祥合作，對上一次合作已經是9年前的《造王者》，她謂：「所以我哋每次同祥哥同場都會好緊張，好想佢可以畀到一啲意見我哋，每次拍前我都會同祥哥傾，有一位咁勁嘅前輩可以跟佢學嘢係開心嘅，我每次落場都會當自己係一張白紙，期待佢可以教我哋，就算佢唔教，我哋喺側邊睇佢拍都會學到一啲嘢！而我今次唔係同佢一對，關係是友是敵咁，好微妙，好有挑戰性。」

問到會否看好黎耀祥再憑此劇奪視帝時，子羚謂：「我當然好睇好佢，仲有振朗啦！佢哋都好專業，振朗每次拍擂台戲時都好辛苦，操到好大隻，拍完之後見佢又會食番少少朱古力，會好戥佢開心，好明白演員為咗演出付出嘅血與汗，係好感動嘅！」問子羚自己會否望奪視后時，她說：「我冇諗咁多嘢，平常心，最緊要大家鍾意套劇，因為台前幕後都好努力！」