轉季打風　頻打乞嗤頭痛腰痛又膝痛

踏入十月，明顯變得清涼，穿短袖的你走入冷氣場所，不期然覺得凍要添衣，在這段轉季日子，間歇下雨，令人容易傷風咳嗽，鼻敏感人士會經常打乞嗤，一旦遇上颱風，脊骨關節的痛症更頻生，脊醫指出，打風日子前後，頭痛、腰痛和膝痛的個案均有所上升。

打風老人容易膝痛

有留意本欄的讀者，都了解不良姿勢可引致肌肉不適，除此以外，季節轉變之間，天氣時曬時雨，加上氣壓變化，肌肉遇冷收縮，加重膝關節的壓力，尤其在打風的日子，風濕痛、膝關節痛就更強烈，無論任何年齡亦有機會出現，老人隨着關節退化，痛楚更明顯。

長者要特別注意保暖，遇冷身體為了防止體溫下跌，血管會收縮，血液濃度及凝結能力隨之增加，引致血液循環不佳，因而，長者容易出現心血管疾病。

打乞嗤觸發腰椎間盤突出

都巿人長期低頭用手機及電腦，普遍有頸關節功能性問題，本來已容易有頸痛、頭痛和手麻痹，轉季令鼻敏感人士頻頻打乞嗤，便大機會觸發痛症。肌肉遇冷會突然收縮，再打乞嗤的話，會拉扯到肩頸附近肌肉，產生的壓力令頸椎通往頭部的神經線受壓引起頭痛。

萬一打乞嗤，晃動的動作過大，更會有可能引致腰椎間盤突出。不少人打乞嗤用力過度，腰也彎下，沒有注意到這突如其來的姿勢，會給腰椎帶來很大的壓力，因此導致腰椎間盤突出，感到強烈腰痛及腳麻痹，來到脊醫診求助的個案中，有部分人本已有輕微腰椎間盤突出，不當姿勢促使痛症加劇。

椎間盤是於脊骨關節之間的啫喱狀軟組織，脊椎共有23個椎間盤，6個在頸椎，12個在胸椎，5個在腰椎。脊椎是人體重要支柱，走路或跳躍時身體關節所承受的震盪，都由如啫喱狀的椎間盤吸走，這就是吸震作用。年輕時，椎間盤較豐厚，隨着年月椎間盤會出現缺水退化變得較薄，吸震能力亦減低。椎間盤突出是指椎間盤裏面的纖維環破裂，如啫喱狀軟組織從破裂處突出，壓迫脊骨周邊的神經線如坐骨神經、腳部神經、手部神經等，因而引發腰痛、手麻痹、腳麻痹的徵狀，若嚴重更會壓着中樞神經有可能癱瘓及失禁。

季節轉變注意保暖喝水

脊醫提醒，不論那一個年齡層，在季節轉變及天冷的日子，必須注意保暖，一旦氣溫驟降，可防止肌肉嚴重收縮拉緊，另外，也要注意補充適當水分，喝水是非常重要，假如身體水分不足，會令椎間盤缺水，影響關節正常運作，保持脊椎健康，減少痛症發生。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家