天文台掛8號仔猶豫不決 藝人教路點戒甩優柔寡斷

上周末「獅子山」吹襲香港，惟由於天文台多次推遲取消8號烈風或暴風信號，被狠批訊息混亂，港人呢頭返咗工但冇得收工，令全城憤怒！依家有颱風「圓規」打到埋身，即刻醒水提前預告「掛高波」，大家個心先至定啲…忽然失準鬧到全城「風雨」，圈中有多位藝人決心就夠晒大，說一不二，天文台不妨可以參考吓佢哋嘅乾淨利落！

分手要狠，無綫花旦離巢闖出一片天，好似貴為首位雙料視后嘅佘詩曼，佢2016年離開效力19年嘅無綫，成立個人工作室接Job，轉戰內地2年，即憑內地宮鬥劇《延禧攻略》「嫻妃」一角爆紅，身家飆到億億聲！

「孫儷初戀男友」、當紅內地主持人錢楓，被女網友爆出涉嫌落藥迷姦，佢喺8月24日爆醜聞，其所屬公司湖南衛視官方帳號即喺8月27日宣布同錢楓解除合作關係，3日內撇清關係，搣甩渣男快過落8號波。

天文台掛完8號波即心大心細，考慮轉3嘅風球諗足10幾個鐘，其實佢可以參照吓「牙醫歌手」許廷鏗咁，入行11年，2012年喺香港大學牙醫學士畢業後堅持執業，演藝及牙醫事業兩邊走，俗語有話「小朋友先會做決定」，成年人一於要晒！

當然圈中亦有藝人諗嚟諗去先做到決定，就好似今年3月爆出肛門生有3cm大腫瘤嘅藝人金剛咁，佢左諗右驚，搞足成個月先肯去Check，好在嗰粒係「肛門廔管」，放完膿佢再諗多成個月，先決定做手術割肛門廔管，依家終於都行得走得！

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