《釜山電影節》有確診者到訪　李光洙朴喜洵接受檢測

韓國年度影壇盛事《釜山電影節》去年因為疫情而縮小規模，取消開幕禮及閉幕禮等有大量觀眾聚集的活動，今年電影節於本月6日開幕，雖然當地疫情依然嚴峻，但主辦方事前已表明會如常舉行紅地氈及電影宣傳活動，不過今日就傳出有確診者曾到訪電影節，引起恐慌。

據韓媒報道，男星李光洙及朴喜洵所屬的Starship事務所經理人曾於上周參加釜山電影節，其後確診新冠肺炎，初步估計他並非在電影節受到感染。李光洙曾於本月8日在釜山出席電影《危樓深淵》的宣傳活動時與該經理人接觸，雖然他不是密切接觸者，但亦為了安全起見而接受檢測，證實沒有染疫，而朴喜洵於本月6日舉行的開幕禮及7日舉行的劇集《以吾之名》宣傳活動上接觸該經理人，被列為密切接觸者的他雖然沒有確診，但會繼續進行自我隔離，與朴喜洵一起宣傳《以吾之名》的韓韶禧及安普賢亦接受病毒測試，並沒有確診。

電影節方面表示包括工作人員、職員及義工等共651人已於周末完成核酸檢測，並沒有人染疫，他們已通知密切接觸者及其他接觸者進行隔離，而當局已完成流行病學調查，在確診到訪過的地方進行相關的防疫措施。