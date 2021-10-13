【簡潔生活學】孩子房收納法

一個比較多人諮詢的收納難題是孩子房間，很多媽媽朋友經常問，孩子長大了，衣服鞋襪、教科書、圖書可以怎樣處理？還有一大堆玩具，怎樣可以和孩子一起斷捨離，令孩子養成自動自覺去收納？

首先，請將整理範圍每次劃分成一區，例如今天處理衣櫃，明天書桌，後天玩具櫃，要處理的物品大致上是衣物、書本、玩具、文具這4個項目，盡量先處理完一個範圍才開始另一個，東找西找，只會點起太多火頭，難以收拾。

早前我應邀去了陳琪的家，協助其仔仔Jayden（波爺）執拾房間，陳琪（胡師奶）告訴我，仔仔有海量玩具，但常常找不到，她想趁着仔仔生日派對來臨之前收拾一下玩具，希望分類妥當，在尋找時更容易。

踏入Jayden的房間，尚算整齊、明亮簡潔，唯獨是收納方法需要改進，最明顯的問題是玩具放在大櫃之內，櫃門關上之後，便以為收納妥當，實質打開玩具櫃根本拿不到想要的玩具，有一些彷彿失蹤一樣，永不見天日。

我的處理方法是，先將所有玩具一次過從玩具櫃拿出來，鋪在地上，而我發現玩具櫃內所包含的並不只有玩具，還有書本和文具，我先將玩具、書本和文具分類好。由於玩具是最大的項目，所以先進行分類，例如一些常常玩的，屬於大家姐和二家姐或者Jayden的等等，繼而再類分大盒小盒，先將體積比較大的放在後排，擺法並不只是疊高，還要將書本一樣平排擺放，這樣要取出的時候會更加方便，而且比較一目了然。

在整理期間，胡師奶發現，有一套書本原來收在大櫃後端，小朋友根本從未拿出來閱讀，白白浪費，所以安頓好玩具在後排，我將書本放在前排，小朋友可以更加着眼於書本，要閱讀的時候更加得心應手。最後就是一些小文具，我告訴Jayden，這些小文具應該放回書桌那一邊，要用的時候便更加容易取出和收拾。

玩具櫃經過重新收拾之後，Jayden也展露滿意的笑容，現在玩具和書本可以重見天日，不至於藏在小角落沒人觸碰，像Toy Story電影的玩具一樣，被小主人遺忘了。

收納的方法其實大致相同，先將所有要收納的物品從櫃子拿出來，放在地上逐一處理，分類之後決定物品應該留低或者捐贈賣出，必須設定時限處理，這些物品應放在當眼處，不要再次收在床下底或者一些根本看不到的地方，以便不斷提醒自己要立刻處理。

整理收納這個工作，其實是需要不斷練習，收納師是可以解決一次的問題，但更加重要是學習收納的方法，持之以恒由自己處理。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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-日本及美國認證收納師

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