GTT 160　近2億港元概念遊艇

造價約1.97億港元的「GTT 160」採用了Van Oossanen設計的快速排水型船體，具備低阻力、低消耗等優點。（互聯網）

意大利與荷蘭一向於遊艇生產方面領先全球，兩國亦於遊艇發展史上佔據重要位置，各有獨特的文化與賣點。假如一間意大利頂級船廠按照荷蘭最高設計標準來打造遊艇，將會產生甚麼化學作用？像今次介紹的新型號概念遊艇「GTT 160」，就是一個令人期待的設計方案，造價由2,190萬歐元起，即接近2億港元！

集大成之作

「GTT 160」是意大利遊艇界新貴Dynamiq於最近公布的新型號概念遊艇，該品牌是目前唯一一間完全參照荷蘭最高設計標準生產遊艇的意大利船廠，而GTT遊艇系列更是集大成之作，融合了摩納哥（Monaco）的設計、荷蘭的工程技術，並在意大利建造。

先由「GTT 160」的船身說起，它採用了荷蘭著名設計工作室Van Oossanen設計的快速排水型船體，短短兩年即可交付，其圓舭形（Round-bilge）設計可大大減低遊艇前行的阻力，可於燃料消耗量較低的情況下，保持高速行駛，加上以全鋁（鋁合金和Sealium）製成的船體，既輕巧又堅固，且易於維護，搭配Hull Vane船翼，進一步提高航行的穩定性，可確保安全操作逾25年。

遠航冇難度

性能方面，「GTT 160」可配置兩台MAN i6-730, 537 kW的發動機，加上船體設計具備低阻力、低消耗等優點，最高航速可達到17節！若保持10節的巡航速度，可航行4,000海里，跨越大西洋也沒問題。另外，它可以升級配置性能更強的發動機MAN V12-1800, 1324kW，最高航速可提升至23節，方便船主前往不同地方探索與度假。與此同時，它又選用了極為安靜的推進系統，令整個航程穩定而寧靜。

內外設計典雅

至於遊艇內外的布置設計分別由兩間公司負責，外觀由Dobroserdov Design主理，內部則由意大利建築設計事務所Claudio Pironi & Partners操刀，後者以大理石配合深沉木色為主調，營造出典雅舒適的氛圍。

內部設施方面，船長近50米的「GTT 160」，總噸位為399GT，分設6間客房，可供12位客人留宿，並設有船員房，可讓8位工作人員入住。另外，船上還有超級遊艇必備的直升機停機坪、酒吧區、休閒區，以及位於主甲板的海上俱樂部，後者的面積達120平方米，設施包括一個可容納12人的熱水浴缸、戶外電影院休息室、健身房、桑拿浴室、土耳其浴室等等。

規格表

船長：49.5米

船寬：8.7米

吃水：2米

總噸位：399GT

油缸容量：38,300升

水箱容量：14,800升

引擎：2 × MAN i6-730,537 kW / 2 × MAN V12-1800,1324 kW

巡航速度：10節/14節

最高航速：17節/23節