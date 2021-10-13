朱智勛自爆係粉絲！全智賢晒肌出席《智異山》發布會

韓星全智賢與朱智勛合演的新劇《智異山》將於本月23日首播，兩人今日與吳正世、趙漢哲、編劇金恩熙及攝影導演崔尚木出席發布會，將於本月30日40歲生辰的全智賢以黑色西裝褸襯黑Bra，大晒腹肌，狀態大勇。

全智賢早前參演金恩熙執筆的劇集《屍戰朝鮮：雅信傳》，對於再次跟對方合作，她表示十分榮幸，大讚對方劇本寫得好，而有份演《屍》第1季及第2季的朱智勛就笑指過去5年一直都見到金恩熙，形容對方就似每逢新年和中秋都見面的姨媽。

而全智賢曾與朱智勛在《屍》第2季的結尾短暫碰面，全智賢指與朱智勛的合作十分愉快，朱智勛則自爆出道前便是女方的粉絲，大讚她沒有架子：「第一次見到她時覺得好新奇，她很親切，一邊笑我肥，一邊請我吃東西。」又指全智賢拍攝時不錫身：「明明好辛苦，但拍動作戲時她總是帶領着大家，她是跑得最快的演員，現場的氣氛真的很好。」

談到在智異山拍攝的趣事，全智賢就笑指最難忘是拍攝被吳正世孭起的場面：「他揹起我了，但我雙腳卻碰到地面，是好奇怪的經驗。」朱智勛則搞笑道：「我看到那個場面時真的嚇倒了，我已經是半人半獸走過來。」