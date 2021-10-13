原因一件白背心！馬國明登「既高質又麻甩」榜首

由李思捷主持及監製遊戲節目《思家大戰》，將於本周日（17日）晚播出第7集，該集將揭曉上周日推出的「思家觀眾大戰」TVB台前幕後民調問答遊戲題目「講一個鏡頭前幾高質，鏡頭後勁麻甩嘅TVB男藝員」的答案，而該答案亦會在今午於官方網站揭曉！

據知是次榮登榜首的男藝員為馬國明，其餘依次為馬德鐘、黎諾懿、鄭嘉穎、何廣沛及林盛斌！由於相關問題涉及2個各走極端的形容詞「高質」及「麻甩」，故無論結果如何均是一地花生，除了難以想像馬德鐘、鄭嘉穎、黎諾懿等會與「麻甩」扯上關係，林盛斌與「高質」扯上關係亦同樣令人意外。

不過冠軍得主馬國明卻是眾望所歸，其實早於答案揭曉前，已有大批食花生網民路過投馬國明一票！而據幕後工作人員透露，馬國明之所以榮登「既高質又麻甩」榜首，全因其率性隨意性格：「佢私底下一啲都唔貪靚，有時着件白背心就返工。份人又冇架子喎，成日喺canteen見到佢自己一個食飯，感覺好似街坊咁，唔講真係唔知佢係做幕前嘅。」同樣上榜的黎諾懿，則為好友馬國明澄清謂：「其實馬明一啲都唔麻甩喎，佢係鍾意踢波咋嘛。同埋佢喺鏡頭後其實好斯文同好怕醜，尤其一多人或者有女仔喺度。」談到自己上榜原因，黎諾懿大方表示：「可能我私底下嘅用詞偶爾會有鄉下話（粗口），所以麻甩。」

至於出名搞笑林盛斌，其上榜宣言則「麻甩不足，搞笑有餘」：「對於有人覺得我喺鏡頭前係高質，我係表示震驚但係歡迎嘅；而我真人麻甩到咁都竟然攞唔到第一名，我係表示極度失望同遺憾嘅！」「記恨」的林盛斌，更笑言對於上次「大胃王」一役輸給陳嘉佳（細細粒）已相當唔忿氣：「嗰次攞唔到第一名，我已經好唔開心㗎喇。」