Genesis發表GV60韓系電動SUV

對香港車迷而言，Genesis這個品牌似乎有點陌生。其實Genesis這個名字，早在2014年曾在港出現，佢當時係韓系龍頭汽車品牌Hyundai 旗下一個全新推出的豪華房車，不過隔咗1年左右，廠方進一步將Genesis獨立出來變成一個豪華汽車品牌，只是一直未有引入香港巿場。月前Genesis宣布2025年起所有新款車型將是電動車或燃料電池車，轉個頭發表旗下首款採用E-GMP(Electric-Global Modular Platform)底盤架構的GV60全新電動車型。

GV60備有基本版及性能版兩個版本，前者提供單馬達後驅與雙馬達四驅兩種動力選擇 ，後者則為雙馬達四驅。當中以性能版的動力表現最佳，並配備Sport 、Boost及Drift模式。在Sport模式下，最大馬力及扭力分別為429hp和605Nm；若啟動Boost模式，可換取 10秒加速性能表現， 最大馬力及扭力可提升至483hp和700Nm，並在4秒內完成0~100km/h 加速。無論屬那個版本，均車載77.4kWh電池組，並採用400/800V多功快充系統，能將充電器提供的400V電壓提升至800V。若使用350kWh快速充電，由10%充至80%只需18 分鐘。