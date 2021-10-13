開工前搞破壞　ANSONBEAN跳爛彈床勁內疚

寰亞新人ANSONBEAN（陳毅燊）拍攝鞋履宣傳照，為了做出跳躍的效果，品牌安排了一張小彈床給他，未埋位前先練習兼喪跳，但突然「啪」的一聲，原來彈床被跳爛了，他一臉內疚說：「今次係要跳彈床嘅，跳起嘅時候可以擺出唔同嘅甫士，都好好玩。不過嗰日係有啲攰，一心諗住早啲到做吓Warm Up等自己醒啲，嚟到見到有彈床，就諗住跳吓先，可以令自己消水腫同埋促進血液循環，但跳得太大力，未開始拍攝就整爛咗張彈床，因為之後仲有其他人要影，自己都覺得好唔好意思。」幸好工作人員立刻將小彈床修好，拍攝未受影響。

未知ANSONBEAN是否知道自己活躍性格經常「闖禍」，所以也期望日後多接觸靜態的工作，他笑說：「都係做靜態嘅工作好啲，因為我一郁、郁得多就返唔到轉頭，個人會太HIGH，就會神不守舍，哈哈。」

正準備新歌的他，加上接踵而來的工作，經常睡眠不足，但每逢在拍攝前，他也會做足準備，他未埋位前便先到牆邊倒立，他解釋說：「其實係Alina（李炘頤）教嘅，佢話倒立一分鐘，就可以代替三個鐘嘅睡眠，不過我頭先有啲腦充血，所以倒咗30秒，都可以補到一個半鐘睡眠。」