張天賦恨攞新人獎　唔當Edan係威脅

《全民造星II》10強出身的MC（張天賦）今年跟MIRROR成員Edan（呂爵安）及環球男新人Mike（曾比特）視為男新人獎大熱，而日前MC接受專訪時坦言恨攞獎：「因為人生只得一次機會攞新人獎，今年攞唔到下年就冇機會。（有冇信心？）信心係自己畀自己外，粉絲嘅信心係最大力量。」坦言沒有視最強對手Mike同Edan為威脅，因為跟兩人曾是節目隊友，眼見大家由普通人慢慢成長及吸收，再成為一個歌手是件開心事。

即將和MC合體舉行音樂會的洪嘉豪，分享曾獲「叱咤生力軍金獎」的攞奬經驗，指愈近頒獎禮，心情會愈緊張，還叮嚀MC諗定致謝詞：「要諗住講乜，因為唔可以漏。」自爆當年攞奬時沒有喊而呻笨：「一生人一次嘛，我有請晒全公司人食飯喎。」

談及兩人望在開騷擦出火花，洪嘉豪就期待打造一次精彩的男男對唱，MC就話和洪嘉豪相識多年，曾覺得他很討厭：「因為嗰時佢份人比較輕佻，其實我同你係差唔多，但覺得自己冇問題，不過睇人又覺得人哋特別有問題。」

Make Up：Circle Chong

Hair：Hayssses Ip@HAiR（洪嘉豪）

Franco Chung@Leonardo 3 HairCorner（MC）