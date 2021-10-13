搶試Apple Watch 7　普拉提教練畀Like

Apple Watch Series 7將於本周五正式開售，新錶最大賣點是改用面積更大、邊框更幼的常亮Retina屏幕，充電快了33%，同時加入全新「普拉提」訓練模式。開售前本報已率先取得實物，即刻搵嚟普拉提教練Cindy同大家測試啦！

睇相用盡屏幕

新錶備有41mm及45mm兩種全新錶殼尺寸，邊框僅闊1.7mm，比Series 6減少40%，令錶面尺寸近乎不變下，LTPO OLED 常亮Retina屏幕的面積大了近20%。將兩代比較，無論將介面字體校到最細或最大，新錶的文字都更大更清晰；睇文行距增加，睇相更是幾乎「打爆」錶面，而且連色準也改善了。新錶面有「輪廓」及「雙行組合」兩款，前者提手時針數字即會變大，方便睇時間，點一點仲會變形，十分過癮；後者則在中央容納兩個大型複雜功能，可同時睇到更多資料。要提的仲有首度現身的完整QWERTY鍵盤，輕掃字母就可快速輸入文字。實測簡單詞語頗準，但字母太多的話有機會出錯。

方便設計課程

為了提升堅固度，玻璃錶面加厚了50%以上，不過反光邊緣與錶殼的曲面無縫緊接，所以目測厚度及觸控感覺跟上代相若。另外，它都有心電圖、血氧、心率偏高、跌倒偵測等健康功能，並新增普拉提訓練模式，Cindy試玩後表示：「普拉提鍛煉我們的核心肌群，但坊間不是許多智能錶支援，此錶讓我們看到平均心跳、心率範圍及卡路里，咁就方便老師同學生更有效設計課程。」她又大讚全新「靜觀」app，透過深呼吸及沉思來達到減壓作用，適合繁忙的都市人。雖然新錶改用S7雙核心晶片，但反應與開app速度跟上代接近，亮點反而在於隨附的全新USB-C快充線，測試約44分鐘就由0%充電至86%，比充上代快了逾半小時。