新井遙　8頭身索冠軍

嬌小玲瓏嘅女仔甚討男人嘅歡心，而喺日本寫真界就有好多細細粒又好波嘅美少女。不過，身材高挑嘅美人兒同樣具有強烈吸引力，好似新井遙呢位寫真界新貴咁，就係一位8頭身美人喇！

高挑嫩白

對於乜乜小姐選舉，好多男士都提唔起興趣，可能係因為參選佳麗質素唔夠突出，吸引唔到大家嘅注意啦！不過，對於日本寫真界嘅選美活動，就算大家冇留意，亦會記住當中嘅冠軍女優，好似澤口愛華呢位巨乳甜心咁，唔認得佢個樣，都會認得佢個大胸！而今日同大家見面嘅新井遙，就係愛華嘅師妹喇。

今年21歲嘅佢青春俏麗，氣質清新又天真，而且散發出少少混血兒嘅味道，不過有關佢嘅血統就冇公開過。而遙妹被稱為擁有8頭身比例，原因係佢身高5呎6吋，喺日本寫真界當中算係身材高挑，而且高得嚟上圍有一對D奶，斤両十足，配埋白滑嘅鮮嫩肌膚，呢副胴體認真一流！

100分寫真集

佢喺2019年出道，不過唔係拍寫真，而係演出真人騷節目《今天我愛你》。翌年佢就以寫真女優身份登場，仲參加選美活動「2020 Miss Magazine」，由2,788名參賽者當中進入16強，最後更加成功奪得冠軍寶座！而遙妹除咗係呢個選美活動開辦以來成為最高挑嘅冠軍，亦係最年長嘅冠軍，因為歷代冠軍都未滿20歲！

成為冠軍之後，佢喺寫真界發展得更加順利，更加推出首本個人寫真集《Far away》，而遙妹對作品相當有信心，仲話畀100分添，因為佢真係花咗好多努力去Keep Fit，每日都跑步至少5公里，而且拍攝嘅時候仲能夠展露出最甜美嘅笑容，所以絕對值100分喎！

新井遙近期頻頻四出宣傳自己嘅寫真集，從其社交網中就可以睇到佢去過邊度進行宣傳活動，亦可以睇到部分寫真照，肯定大飽眼福。

Profile

年齡：21歲

身高：5呎6吋

三圍：33D-23-34