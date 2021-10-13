烏克蘭網紅　巨乳逼爆拉鏈

美國超級英雄電影中嘅女角色，唔少都身材玲瓏浮凸，因此吸引唔少身材火辣嘅Coser嚟個性感Cosplay。早前就有位女Coser喺社交網分享一段Cosplay影片，結果成為網絡熱話，究竟有咩咁吸引呢？

場面吸睛

美國漫畫嘅超級女英雄黑寡婦，不但人氣極高，更係唔少Coser嘅Cosplay對象，只係點解呢位Coser會成為網絡熱話呢？原來係佢嗰對激凸巨乳有關！

話說24歲烏克蘭網紅Irina Meier，早前喺社交網上載咗一段Cosplay黑寡婦嘅影片，因為一對巨乳太奇峰凸出，令佢好難將制服嘅拉鏈拉埋，好唔容易夾硬拉上拉鏈後，點知拉鏈即時被巨乳逼爆，一對巨乳即刻彈出，場面惹笑又非常吸睛！呢段影片推出4日，便吸引到超過136萬次瀏覽，證明佢對巨乳真魅力非凡。Irina Meier嘅社交網擁有超過97萬粉絲，除咗係人氣網紅，亦係打機主播兼模特兒，憑住迷人嘅樣貌及一對36吋巨乳，加上露肉度極高嘅Cosplay造型，令佢成為吸金力極強嘅Coser之一。

呢件潮物唔簡單

潮物有時會令人𢱑爆頭，好似呢件潮物咁更令人邪念大爆發添！事關當大家見到佢時會諗起乜？有日本網民坦言令佢諗起愉虐繩縛其中一種縛法「龜甲縛」，不過其實佢並唔係繩縛玩物，而係由一位外國著名設計師所設計嘅貼身飾物嚟，正所謂潮流嘅嘢你識條鐵咩！

雖然設計師冇解釋呢件首飾嘅設計靈感係咪嚟自「龜甲縛」，但係已經引爆唔少日本網民嘅聯想。呢款首飾有藍同黑兩色選擇，售價6萬美元，真係價值不菲呀！話說回來，點解呢件產品會引起日本網民咁大反應？咪就係因繩縛藝術源自日本，而且有唔少以繩縛為主題嘅AV作品，難怪引爆邪念啦！

腳掌大男士易出軌？

腳掌大嘅男士會易出軌？據英國偷情網站Illicit Encounters嘅研究報告指，佢哋對2,000名已婚男士進行調查，結果發現英國鞋碼10至13號嘅男士，比10號以下嘅男士更易出軌，而鞋碼7號或以下嘅男士就甚少會出軌。不過調查又發現，並非腳掌愈大嘅男士愈易出軌，喺10至13號鞋碼中，最易出軌嘅係11號，其次係10號，最後先至係13號嘅男士。

Illicit Encounters嘅發言人Jessica Leoni表示，當中嘅原因可能係腳掌大嘅男士身形高，因而更易吸引女士嘅注意。至於呢個調查結果，獲得唔少英國男士嘅認同，有鞋碼12號嘅受訪男士稱曾經偷食商業拍檔，家陣終於知道係因為自己腳掌大喎！