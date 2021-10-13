讚Lokman稱職男友有交帶　「天團嫂」Luxi爆唯一缺點

人氣天團MIRROR隊長Lokman（楊樂文）有「頭巾兵團」力撐，又有舞蹈員出身的女友Luxi沿路陪伴成為最強後盾，她讚男友有交帶無可挑剔，唯一缺點是躁底，卻又笑言只會「躁一秒」，所以嬲唔落。

Lokman 甫出道便公開有另一半，其拍拖4年多的女友Luxi Yan Wu，中文名甄吳露茜，「甄吳」這複姓非常特別，原因是她在巴拿馬出世，沿用當地人以父姓加母姓作為姓氏的傳統。Luxi現年27歲，本是舞蹈員及模特兒，大學畢業便做dancer，跳過許冠傑和譚詠麟的紅館騷、任賢齊的澳門騷， 又隨天王郭富城走過內地多個城市表演。

初次合作怕怕

Luxi做新人參與首個大騷《炫舞場》舞台劇就認識了Lokman， 可謂跳出愛火，當時Lokman已經是主角，問是否第一眼見對方就觸電？她笑說：「冇咁戲劇性，佢自己都講過細個時脾氣火爆，其實第一次記得呢個人，係我讀緊大學時睇佢跳battle，對佢有印象，係佢同人發生碰撞發脾氣，當時覺得呢個人咁冇禮貌嘅。」又不諱言綵排舞台劇再遇Lokman的確有點害怕，不過經歷密集式排練終日久生情。

讚稱職有交帶

看到男友多年來付出努力終捱出成績，一步一步成為人氣天團，Luxi都替他開心，作為女友而獲封「天團嫂」並帶挈有廣告拍，她說：「佢成長我都成長。」卻無意隨男友走「造星」路，她選擇當模特兒，探索更多可能性。她又爆料指Lokman外表雖有隊長風範，私底下其實好低能、好搞笑，非常適合拍笑片，期望未來在大銀幕看到他的演出。作為圈中情侶，Luxi認為有共同語言是好事， 不論開心、困難都會感同身受。作為另一半，她讚男友稱職，有交帶、從不失聯，無可挑剔！唯一是他唔夠瞓就躁底，試過拍《IT狗》後接着拍MV 再直落開劇，連續2日冇得瞓，Luxi說：「但佢只會躁一秒就自己收，唔知邊個點觸怒佢，係會費解！但你見佢2日冇瞓覺，可以嬲佢咩呢？會體諒，只要夠瞓佢就冇嘢。」