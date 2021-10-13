慘情王變熱血仔　曾比特「自肥」變受傷

環球新人曾比特（Mike）再推出《我不是邱比特》後，推出全新Punk Rock單曲《奔跑吧!》，一改過往「愛情下靶王」慘情形象，啟動熱血模式以搖滾鼓勵大家向夢想衝刺！有別於過往《我不如》及《我不是邱比特》等，他直言：「今次唱搖滾可以將內心壓力一次過shout out，感覺一個字『爽』！」

MV拍攝邀請網紅Jessica（陳苡臻）擔任女主角，他直言非常期待今次合作，因一向有留意對方拍攝的網片，所以主動向公司推薦Jessica做女主角，擺明要「自肥」，二人在大熱天時下拍MV，由早上8點直踩到晚上7點，Mike直呼跑到腳趾痛。

《奔跑吧!》除了找來Eric Kwok監製歌曲亦兼任MV導演，更不時親身落場作動作指導。Mike自言拍MV一個比一個艱辛：「第一首歌MV被人打，被遺棄喺狗籠；第二首歌撞車，救人時有𠝹傷手戲份；今次跑步辛苦，仲堅係跌傷埋！」

拍攝MV其中一場，Mike需要跨越障礙物時不憤跌落石屎地，雙手流血受傷；另一場更被木頭等硬物扔中雙手，前臂受傷腫起需即時敷冰處理；幸好事後照X光後確認傷勢無大礙。今次《奔跑吧!》令他慘變「堅．受傷界KOL」，Mike與Jessica拍攝後訪問亦笑言：「真係好痛！呢個MV更值得睇！」