【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初九乙未金收日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、拆卸

忌：嫁娶、開業、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、4、8、9

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

事業運不錯，遇到問題記得請教富經驗的人。

金牛座

心情有點鬱悶，最好向自己信賴的朋友求助。

雙子座

攜眷出席朋友聚會，可大大促進你倆的感情。

巨蟹座

財運佳，工作上全力以赴，將有可觀的收益。

獅子座

偏財運不錯，容易中獎，行善可令運氣更好。

處女座

情緒不穩，易受外界影響，工作進度受拖累。

天秤座

觀察力強，已有伴侶者可及早察覺感情隱憂。

天蠍座

處事按部就班，勿急於求成，以免自亂陣腳。

人馬座

投資易有收穫，但切勿太貪心，要見好就收。

山羊座

工作費時又費心，還要兼顧私事，壓力大增。

水瓶座

運氣一般，心不在焉，外出時要注意安全！

雙魚座

遇到問題要保持鎮定，荒失失會令情況惡化。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）兔 易破財

鼠

人氣上升，每當遇到問題都有人幫忙。

牛

是日沖煞，不利進行談判，難取得共識。

虎

正財運旺，多勞多得，努力工作冇蝕底。

兔

有破財風險，花錢要謹慎，防入不敷支。

龍

很多事都要親力親為，提防身心過勞。

蛇

運勢好壞參半，謹記勝不驕、敗不餒。

馬

工作認真，有條不紊，能立於不敗之地。

羊

有舉一反三的能力，遇事能處之泰然。

猴

貴人助力強，事業發展可望更上一層樓。

雞

穩重踏實，可贏得好人緣，獲上司賞識。

狗

財運欠佳，想法易走偏，勿鋌而走險。

豬

才華出眾，工作表現佳，令人刮目相看。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

為國為港占卜

中秋節一過，大家會看到愈來愈多運程書紛紛出現在市面上，翻開一看，你會發現那些著名玄學家在運程書中都會提到自己為港運或者為國運占卜的卦象，然後做出預測，還會為香港和國家出謀獻策。偉大的愛港愛國之情令人敬佩！只是他們似乎把自己的角色搞錯了。

古代，天子會為國家占卜，或者委任國師、陰陽師、巫師等；現在，玄學家主動搶着為國家占卜。

天子可以代表國家，所以為國家占卜無可厚非，例如特首可以去車公廟，或者委派代表為香港求籤。可是那些自命高人一等的玄學家呢？憑甚麼身份為國家占卜？有受到委託嗎？所以這是個笑話！

不過最好笑的是，幾個玄學家為香港、為國家占的卦都不一樣，結果當然是各執一詞，又說得頭頭是道，那叫讀者相信誰呢？

這種無知的行為，造成如今的陰陽家受到社會上某些人鄙視，起碼在學術界是站不住腳的，真的多虧你們的造詣。為國為港占卜，這是一件很莊嚴的事，請不要這麼隨便，自重自重！