Jeffrey Wright演占士邦CIA老友　從一開始睇住佢成長

邦片經常會出現一個中情局特務角色Felix Leiter支援占士邦，亦是他老友。英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）於2006年的《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）首次擔任占士邦，Felix Leiter亦首次由黑人演員飾演，由美國男星Jeffrey Wright出任。Jeffrey角色於續集《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum of Solace）再度亮相後，缺席之後兩部邦片，直到最近上映的《007：生死有時》（No Time To Die）才回歸。

Jeffrey受訪時被問到陪丹尼爾走到最後有何感覺時，表示：「我唔可以代丹尼爾講佢感受，但我自己就好開心睇到佢同個角色一齊成長，承擔起責任。因為你哋都記得，最初時……都仲未有咁激嘅社交網站時……啲人反應係好負面，好多冇根據嘅意見認為佢點樣唔掂。丹尼爾最初得到個角色時，我同佢合作緊另一部電影《無恐不入》（The Invasion），所以我係由一開始已經同佢一齊經歷，佢帶住好多智慧同優雅咁投入個角色，投放咗好多佢自己落去。所以我為佢成就感到好驕傲，而同佢再度合作，行埋嗰程好開心。到最後，佢係個贏家。」