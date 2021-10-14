東方日報C1：松岡李那情傾富商　灌酒放電咬耳仔

日籍索模松岡李那自從與林德信甩拖後，認識的異性都非富則貴，日前就被拍得與富商在中環一間高級餐廳約會，除了有司機開專車接送外，出入還有4名外籍保鏢傍實，盡顯架勢！食飯期間，富商對她無微不至，2人不時有身體接觸，細聲講大聲笑，飲到面紅紅的松岡更不時瞇眼甜笑，情意綿綿！

擁33C「心形胸」、蜜桃臀及修長美腿，堪稱模界「最強Body」的松岡李那，自2015年與林子祥兒子林德信結束2年地下情後，桃花未停過。

男伴廣交富二代

日前，有讀者爆料指見到穿黑皮短裙、一身「戰鬥格」的松岡，與一名打扮貴氣的男子在司機接載下抵達中環，由4名外籍保鏢護送下步入一座大廈，並直上一間高級扒房共進晚餐。據知，松岡的貴氣男伴「E先生」來頭不小，是美籍台灣人，與城中不少隱形富豪有生意來往，亦與多個富二代相熟，人面甚廣同時瓣數多多，當中包括開移民公司及餐廳等，最近更有意在中環開設多間夜店。

E先生與松岡約會當晚與一班外籍朋友同枱食飯，期間有其他食客主動步向2人身邊傾偈，十足包場開Party。雖然現場如此熱鬧，但各人用餐時，松岡眼中明顯只有E先生，2人雞啄唔斷，細聲講大聲笑，又頭貼頭睇電話，男方更出手搭實其香肩。期間，E先生盡顯細心體貼，親手幫松岡鋸扒外，又闊綽地頻頻開貴酒，飲到松岡面紅紅，一雙電眼更添誘惑，不時笑意盈盈地望實E先生，愈傾愈High的他們在現場樂隊奏樂下，齊齊在座位上手舞足蹈，完全無視其他人的目光。

着婚紗恨嫁

其實松岡早年受訪時已講明喜歡「Rich Boyfriend（富貴男友）」，但當然絕非「有錢大晒」，亦要有「True Love（真愛）」，如今看來E先生就非常符合其條件。松岡多年來一直生財有道，雖然工作量不算多，但有不少生意，曾自爆擁自家品牌首飾網店，在日本擁有2間食肆、在六本木有酒吧，水頭充足，絕對襯得起「有米男」！她去年曾在社交網上載Deep V婚紗照，並留言指嫲嫲催婚，似乎亦有嫁人的念頭，未知今次能否一擊即中，迎來真姻緣？

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