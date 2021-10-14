全新概念超市Wellcome Fresh惠康「鮮」級市場進駐西寶城

【特約報道】香港人對新鮮食材愈來愈講究，惠康宣布於西寶城開設佔地超過5萬平方尺的全新概念惠康「鮮」級市場—Wellcome Fresh，讓顧客感受「鮮」至不一樣的購物體驗。作為全港最大的超級市場，新店精心搜羅世界各地生活百貨及新鮮食材，特設多達23個特色主題專區，呈獻超過15,000款來自本地的全新產品及新鮮食材。無論是各款鮮活食材、美酒佳餚等包羅萬有。想要來自世界各地直送的產品，或是本地美味，Wellcome Fresh都能全方位地為大眾帶來極致新鮮的產品和購物體驗！

14個新鮮食物專區 打造美饌殿堂

主打新鮮的Wellcome Fresh共有14個專區，三大鮮活食材區域包括新鮮蔬果、肉類及海鮮，為顧客提供從世界各地搜羅的多款時令、優質而價格優惠的新鮮食材；而烘焙區、乾果和果仁區以及本土零食區則提供一系列香港製造的本土特色食品，大部分產品更供網上訂購，極有彈性；而食街則涵蓋了8個不同熟食區域，提供多國多款即嚐佳餚，切合生活繁忙的香港人所需。

作為主打之一的新鮮蔬果區，Wellcome Fresh除了在泰國和東南亞國家精選一系列熱帶蔬果，當然亦少不了港人鍾愛的日、韓、澳、歐、美直送水果，例如：空運Saveol法國番茄、紐西蘭牛油果、可再生豆苗、全港獨家出售的澳洲朱古力臍橙等，務求讓大家一年365日均能品嚐到來自全球最新鮮的時令蔬果。另外，Wellcome Fresh亦特意引入了本土耕種的蔬菜、有機區，以及水耕栽培區，絕對能滿足到不同顧客對健康飲食的需求。有別於一般做法，店內提供大量散裝蔬果，讓顧客能按自己所需購買適當的分量，貼心之餘，亦為購物增添了一點環保元素。

特大海鮮區 師傅操刀 即買即煮

在海鮮專區，你將在一個又一個的魚缸中找到超過100款生猛海鮮，Wellcome Fresh 有買手於魚市場，每天採購最時令的海產，即日送舖，給客人最鮮選擇。現場更有海鮮配搭服務，及駐場師傅提供烹飪服務，讓顧客可以品嚐最鮮活的專業美饌。Wellcome Fresh亦搜羅超過80款來自世界各地急凍及冰鮮海鮮，如：挪威海埔野生原隻皇帝蟹、日本的優質帶子、鮮活鮑魚，絕對能滿足每一位海鮮愛好者的需求。

懷舊肉檔 主打有機無激素靚肉

鮮肉區主打每日新鮮屠宰豬肉，包括於本地飼養、無賀爾蒙添加黑毛豬，更有清遠走地雞、以及一系列傳統濕貨市場所提供的產品。除此之外，亦有一系列來自世界各地、有機、無賀爾蒙或激素添加的肉類，包括日本鹿兒島和牛、白豚及若雞；澳洲黑安格斯120天縠飼養牛等，優質而實惠。Wellcome Fresh深明香港人生活繁忙，特意貼心地準備了多款預先設計的簡易烹調包，若果想要更省時，亦可選購Wellcome Fresh獨家發售一系列來自澳洲的慢煮翻熱食品包，和多款日本翻熱食品，只需簡單烹調加熱，即可輕鬆煮出好滋味！

食街8大專區 匯聚多國即製美食

離開鮮活食材區，顧客將到達Wellcome Fresh首度引入的食街，包括：由Urban Bake & Take主理的烘焙區、和風美食區、韓式料理梨花、Pizza Hut熱食區、燒味區、熟食區、Grab & Go區及本土小食區。選擇涵蓋全球各國美食，滿足不同顧客的喜好，概念店內更設有區域讓顧客即場品嚐美食。

設計糅合舊式市集情懷 西區購物新熱點

Wellcome Fresh的店舖設計極具特色，處處能看到充滿本土情懷的細節。整間店舖以簡潔溫暖的木質調貫通不同區域，而每個區域各有其主色調，以及相應主題的壁畫和裝飾—在新鮮豬肉區域，顧客會看到以鐵鈎吊起的新鮮豬肉和傳統的紅色價錢牌，仿如置身香港舊式市場；海鮮區設於一副巨型特色海鮮壁畫之隔，牆壁和展示櫃鋪滿簡潔的淺藍和白色瓷磚，一個個捕魚網裝飾旁整齊地排列着傳統的鮮紅吊燈罩，新舊並用，極具特色。Wellcome Fresh特色的店舖設計讓顧客遊走在不同區域之間盡情享受購物之樂的同時，踏上一趟又一趟的探索之旅。

齊全生活百貨全方位照顧顧客所需

除此之外，當然亦少不了多個食品和日常生活區域，包括急凍肉類、海鮮和食品區域、香港製造麵食區域、烘焙食材和用品區域、美酒和飲品區域、惠康品Meadows專區、$10專區、素食專區、寵物專區等等，全面照顧顧客所需。另一方面，Wellcome Fresh的營業時間從上午7時30分至晚上11時，照料到繁忙香港人不同的日程。

為慶祝全新開幕，Wellcome Fresh將於10月16日至22日期間推出限定驚喜福袋，顧客可以HK$20帶走價值超過HK$300的產品，每日限額100個，數量有限，售完即止。現場設有幸運輪，顧客凡購物滿HK$120，即可參加抽獎，贏取精美禮物。立即相約親朋好友屆時齊齊朝聖，同時把握機會把禮物帶回家吧！

Wellcome Fresh

開幕日期：2001年10月15日

地址：香港西環卑路乍街8號西寶城3/F

營業時間：上午7時30分至晚上11時

面積：5萬平方呎

總貨品：逾15,000種來自世界各地的貨品

嶄新零售概念：全新概念惠康「鮮」級市場Wellcome Fresh呈獻超過15,000款來自世界各地的全新產品及新鮮食材，是全港擁最多產品種類、最多種貨品的一站式全新「鮮」級市場。