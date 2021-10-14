上位小花齊拍《換命真相》！倪嘉雯甜到漏狙擊羅毓儀

譚俊彥和張頴康主演無綫台慶劇《換命真相》即將播出，其中鄧佩儀、蔣家旻、劉佩玥及陳庭欣在戲中飾演由中學開始認識的好姊妹，卻因一次誤會，令她們各走各路。之後，亦因其中一人離奇死亡，令餘下三人再度重聚並掀起一幕又一幕驚人的秘密。

四位女角在戲中頻頻「鬥戲」，令劇情更引人入勝，飾演她們少女時代的黎康祺（鄧佩儀後生版）、羅毓儀（蔣家旻後生版）、倪嘉雯（劉佩玥後生版）及吳天兒（陳庭欣後生版）亦甚有睇頭。巧合的是，四位小花均是《愛．回家之開心速遞》常客，其中倪嘉雯出現次數高達22次，僅次其後是羅毓儀，雖然出場次數只有18次，但由於曾參演兩個較重要角色美少女作家「路小小」及島大學生「阿生」，所以與倪嘉雯可謂各有千秋。另外黎康祺及吳天兒的出場次數，則分別為15次及7次。

被指貌似李蘊的羅毓儀，近日曝光率頗高，社交網粉絲過萬的她，單是最近幾個月的綜藝節目演出已有《好聲好戲》、《明星運動會》、《開心大綜藝之暑假玩到盡》及《代溝關注組》。至於現時主力主持兒童節目《Hands Up》的倪嘉雯，由於樣子甜美，故出道不久已被封「新一代女神」，且社交網粉絲接近4萬，潛力可見一斑。