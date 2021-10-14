巨人隊粉絲宮下貴裕　打造三方聯名系列　

如果你對日本職業棒球隊有認識，應該對Yomiuri Giants（讀賣巨人）不會陌生。皆因呢支成立於1934年的棒隊球贏過無數大賽，在日本廣受歡迎，更被許多人稱為「日本的紐約洋基隊」。近日呢支人氣棒球隊聯同日本潮牌TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.及美國帽牌巨人New Era進行三方聯名，釋出一系列59FIFTY帽款和口罩單品。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.的設計師宮下貴裕（Takahiro Miyashita）作為巨人隊的忠實粉絲，將設計棒球隊幻影視覺的「YG」設計注入兩款單品當中，並於帽背加入原始字體「GIANTS」，而帽子的遮陽板背面則呈現宮下貴裕The Soloist的字體。這設計概念亦同樣運用在新推出的口罩上，加上整個系列備有黑 x 橙及黑 x 白兩個配色選擇，滿足晒潮人及棒球迷的配襯口味。