鹿晗4年營運收入下降　同關曉彤有關？

內地男星鹿晗自2014年從韓國返到內地發展後，身在流量明星的年代的他，三、四年間成功在音樂、綜藝、影視、廣告、代言工作創造高峰。然而，有指近年他的人氣和工作量有下滑不及當年勇。最近，他所屬公司「風華秋實文化傳媒」向港交所提交的招股書中，可看見鹿晗這四年來的發展情況。

2018年至2021年的上半年，鹿晗直接應佔該公司的收益金額分別為約7090萬（總收益約1億）、1420萬（總收益約5561萬）、1500萬（總收益約7056萬）以及750萬（總收益約1525萬），佔公司總收益百分比約70.6%、25.5%、21.2%、48.9%。明顯鹿晗這些年間為公司帶來的收益有所下減，有網友分析並歸咎於他在事業如日方中之際，2018年卻認愛關曉彤已流失約80萬粉絲。加上同年《偶像練習生》的蔡徐坤、《陳情令》的王一博、肖戰爆紅，大量流量藝人的出現瓜分了工作和收入。而鹿晗本身有份參與的影視作品反應一般，未能成功取悅觀眾。只得去年的劇集《穿越火線》才稍為吐氣揚眉。而2019年尾因疫情關係，整個娛樂圈事業大受打擊，難免遭受重創。

不過，亦有網友指出「風華秋實文化傳媒」只負責鹿晗的音樂事業，因為2018年他開了三場演唱會，後因疫情關係擱置了其後的演唱會，2021他亦只推出了一首單曲，因此導致收入減少。