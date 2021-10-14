【咁勁冇人講】重陽鬥登高？世界極限攀登狂人

從前重陽節，大家登高避瘟，但時至今日，大家不等重陽，自己都鍾意四圍登高，為了自拍「打卡」甚至攀上參天高樓頂，以身犯險危拍，睇見都膽戰心驚！以下幾位極限攀登狂人，你又見過幾多位？

俄羅斯狂人 Alexander Remnev

在2014年時，有位來自俄羅斯的19歲少年Alexander Remnev，竟與3名好友徒手攀上樓高80層的香港中環中心，在346米高的樓頂上玩自拍，全程「零」安全措施，如同玩命，Alexander之前還挑戰過杜拜包括公主塔在內的多座高樓，每段影片都令人膽戰心驚。他們是被稱為「Rooftopper」的天台危攝者，近10年在俄羅斯及烏克蘭都特別活躍，戰鬥民族的嗜好，確實非比尋常。

最危險女人 Angela Nikolau

大膽勇悍的，豈只俄國男生，就是漂亮的俄妹，也是膽粗過人。Angela Nikolau是被稱為「最危險女人」的俄羅斯冒險家，她放在自己社交平台的極限自拍，不是在高空穿長裙Catwalk，就是玩擘腿或做瑜伽，在幾年前她更來過香港，跟丈夫一起攀上過青馬大橋的橋塔頂自拍，影片看得人腳仔軟，就算跌不死，都驚她違法闖管制區要被罰5千兼坐牢半年。

橋頂翻觔斗 James Kingston

Rooftopper也不是只有俄羅斯人敢做，像英國的James Kingston，就是一位不斷挑戰世界各地高樓的年輕冒險者，最驚心動魄一次，就是聯同他的烏克蘭好友，一起攀上莫斯科大橋橋頂，還要跳起來個後空翻，看表情就知連他自己都驚；而他那位烏克蘭朋友，也非等閒之輩，他隨隨便便，都可以在半空跳下玩懸垂，俄國人真是不可思議。

徒手攀岩傳奇 Alex Honnold

Rooftopper很能博到關注，甚至有機會賺大錢，但若失敗卻隨時GG，反而想介紹大家認識的，是以下這位美國野外攀岩高手 Alex Honnold，他是世上第一位能以徒手攀登方式，獨自攀上美國加州優勝美地國家公園「酋長岩」的人，真實過程更拍成了2018年傳記紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），該片先後獲得英國電影學院獎，及奧斯卡最佳紀錄片等多個獎項。徒手攀登是沒有保護繩、沒有安全裝備的極限運動，死亡率高達50%，紀錄片完整紀錄了Alex Honnold以攀登酋長岩為目標，備戰8年直至完成挑戰的過程，他的認真與專注，激勵了無數攀山者。

山藝教練．完攀山壯舉

人稱Paul Sir 的張志輝，是香港首位於2日內連登2個海拔8千米山峰，包括珠穆朗瑪峰及洛子峰的攀登者，他受到Alex Honnold的啟發，在疫情期間進行了一個「Project Alone」計劃，在1天之內，以Rope Solo方式獨自連續攀登獅子山、魔鬼山、飛鵝山3座山，過程亦被拍成《Project Alone》紀錄片。

究竟徒手攀岩（Free Solo）跟傳統攀岩有甚麼分別？現為運動攀登及山藝教練的Paul Sir，這樣解釋：「最主要分別，是徒手攀岩沒有任何安全裝備，攀爬者可能只帶一個粉袋，靠他身體的能力去完成攀爬；而傳統攀岩，就會有一些安全點，進行攀爬時會有安全帶、繩索等。」

徒手攀岩．用生命賭博

明知危險，為何徒手攀爬者冒如此大風險去攀岩？Paul：「徒手攀爬若失手，便可能會嚴重受傷，甚至有生命危險。亦因為有如此大風險，當他完成了路線，便可能有另一層次的滿足感。我自己本人，就不主張人去玩徒手攀爬活動，你基本上是用你的生命去進行『賭博』，在爬山人心中，上山不是難，下山安全回家才是重點。」

對於Rooftopper這類危拍現象，Paul這樣看：「Rooftopper可能想去一些普通人去不到的地方，拍一些不同角度的照片，我覺得他們是追求不同的東西。近幾年流行『打卡』，很多時為了拍一張美照，就在一些很危險的位置拍照，因而發生很多意外，作為山藝教練，我極不鼓勵人為拍美照而冒風險，例如你站石上，你怎確定石頭不會鬆？若有事來不及反應，便極危險了。」