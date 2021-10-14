趕時間，買個飯盒加杯咖啡又一餐，其實在有限的時間，都可以對自己好啲。坊間有新開的高質外賣店，來一口味鮮壽司、飯糰或丼飯，再配芬芳濃郁的咖啡，補充能量又醒神。

鮮製壽司

香港人愛吃壽司，由高級壽司店、迴轉壽司，以致超市的出品都有，豐儉由人。如選擇外賣店，就要關注質素。沙田剛開幕的外賣壽司店「寿司造」，標榜食材從日本魚市場直送，如愛媛縣、長崎縣、兵庫縣等出產的蜜柑鯛、真鯛、島池魚、間八魚、伊佐木或北海道產帆立貝等食材都有，再配上日本產「福井越光米」來做壽司，「山形縣米」製作飯糰，別具風味。店內較特別有七彩龍蝦沙律卷、炙燒黑松露赤海蝦壽司、炙燒黑松露牛油帶子壽司、炙燒明太子鰈魚鰭邊壽司和海膽拖羅蓉軍艦等，另外還有各式飯糰如辛口明太子、芥末章魚、本格名物山形和牛及金平牛蒡飯糰等。加上各式小食、刺身和海鮮丼，選擇都相當多元化。

過江龍咖啡店

香港人無啡不歡，除了茶餐廳、快餐店和Cafe，還有不同品牌的連鎖咖啡店，最近一員是於上環的Flash Coffee，這間來自新加坡的過江龍於上年開設，只用了一年時已踏足泰國和台灣，超過100間分店。店內選用100%阿拉比卡咖啡豆，經輕度烘焙後沖泡，保留天然香氣和風味，價錢親民。因應本地市場，設了特別口味如奶醬多、紅豆冰和阿華田鮮奶咖啡，另外有Flash鴛鴦和Oatly 鴛鴦。趕時間的話，客人可透過電話應用程式落單，然後到店子自取或餐飲速遞公司外送，對分秒必爭的港人來講很方便。