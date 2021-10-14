胡定欣放聲氣　男友要靚仔兼識入廚

藝人胡定欣曾於節目《美女廚房》中慘受劣評，如今在新煮食節目中反過來為男藝人評分，坦言感覺特別，笑說：「喺個咁Grand嘅場合，就算唔好食，吐出嚟都要有儀態啲，啲人話女仔要入得廚房出得廳堂，依家睇靚仔都要睇佢識唔識煮嘢食。（靚仔會加分？）呢個係視覺上嘅享受，我都希望渴求搵到咁嘅人，實在太耐冇食過男仔煮嘅嘢食。（搵男友都要呢啲要求？）我會努力，又靚仔又識煮嘢食，唔一定要好睇，依家好多男仔都好鍾意煮嘢食，我可以係佢哋身上學。」

日前她與爸爸出動打網球，獲網友讚爸爸又後生又弗，定欣說：「畀佢搶Fo添，嗰日係爸爸教我，佢都打咗一段時間，我呢排拍完劇休息緊，所以想搵一個運動可以一齊做，點知打一次就愛上，所以好想認真搵個教練學習。」談到今年未有作品出街，不用為今屆角逐視后而添壓力，已是視后的她笑說：「都冇壓力咗幾年，但我嗰套《白色強人II》應該出年會播，依家做緊後期，慢工出細貨嘛！（你啲好姊妹分別都有作品喎！）好鍾意黃智雯同袁偉豪喺《把關者們》呢一對CP，係Die Hard Fans，佢哋螢幕上好登對（咁睇好邊個拎視后？）今年仲有姚子羚、林夏薇，真係手掌同手背都係肉，好難揀。」