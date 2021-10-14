靈敢侶情：你經歷過金融風暴嗎？

97亞洲金融風暴前，我在律師樓打工，那個時候，很多人炒樓，當時我處理最多的就是炒樓花。

樓花炒賣方法，就是第一手買家付出首期買來樓花，然後在未完成建築前，賣給第二手從中賺取差價。在第二手接貨後，再賣給第三手，就這樣，一層一層地賣下去。

當時，不少客人手上雖只有一百萬，但名下有五六個樓花。見過一位客人，手執十二個，經常上來簽樓契，愈穿愈富貴。

然後，金融風暴來了，香港受大鱷追擊，股市暴跌，樓市當然保不住。樓花成蟹貨無人問津，本來炒得富貴的客人，哭哭啼啼，因為無人接貨，便代表要供樓，一個人供不起五個、八個單位，又沒錢付餘額嗎？那就得破產。

先前賺的，連帶本身的積蓄，沒了。一無所有，有人輕生、有人燒炭，回不了頭。

可能在律師樓工作時見過太多，以致我今天變得很穩陣。當我手執100元，我只會花10元，剩下的90元，就是留來有危急關頭時救自己，絕對不會付出所有去博300元。這種錢，你有命拿，我可不相信自己有，你說我窮鬼也好、沒出色也罷，若我要300元，就加倍努力工作好了，起碼不用擔驚受怕。

未經歷過金融風暴、未見過人為錢而亡的人，常說老一輩太保守，無膽又不敢博，但即使距離1997年已經有24載，當年的「負資產」人士相信已經翻身，至今，不少人仍猶有餘悸，為免悔不當初，還是腳踏實地算了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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