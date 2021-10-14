鬼滅之刃遊戲　華麗格鬥

《鬼滅之刃》人氣有幾高不容多提，除了動漫及電影外，周邊產品一樣咁受歡迎。今日鬼殺隊便以《鬼滅之刃 火之神血風譚》之名登陸PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S及Steam，一眾玩家可操控炭治郎和禰豆子等角色對戰打餐飽，成為最強獵鬼人！

忠實呈現原作

此作是一款由《鬼滅之刃》動畫版改編的格鬥遊戲，由《火影忍者 終極風暴》的製作團隊CyberConnect2負責開發，畫面一如前作以精緻漂亮的2.5D模組呈現，玩家可操控角色在廣闊的場地上衝刺，並從不同角度對敵人發動攻擊。單人模式收錄了「竈門炭治郎 立志篇」到「無限列車篇」的故事篇章，炭治郎如何被鬼舞辻無慘滅門，到拜鱗瀧左近次為師成為鬼殺隊的事迹玩家都可親身體驗。同時炭治郎的造型會隨劇情推進而有所不同，加上很多頭目戰都忠於原作呈現，即使未睇過原作也能感受強大劇力。

操作易學難精

近年格鬥遊戲的操作都趨向簡單直覺，毋須繁瑣的技巧也能使出爽快連技。此作也不例外，以PS平台為例，撳一個「□」掣就可使出普通攻擊，再按「△」按鈕就發動「捌之型‧瀧壺」等招式，順序按便從連擊變成駁招。遊戲另設「奧義」系統，按「R2」就能使用華麗大招，例如炭治郎發動的是「拾之型‧生生流轉」，畫面視點隨之改變，恍如動畫般以浪潮攻擊敵人！其他操作方式包括摔技、推技、反擊等，易學難精適合格鬥迷挑戰。

雙人合作對戰

除了單人故事，遊戲還提供VS模式，可自由選擇2名在動畫本篇登場的角色進行2vs2對決，而且無論離線還是連線都得。暫時所知登場角色包括多名鬼滅隊成員，例如禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、錆兔、真菰等；九柱則有煉獄杏壽郎、富岡義勇及胡蝶忍可選，實現連原作也未曾出現的夢幻對決。另外，對戰時2名角色會共用「共鬥量表」，交換出戰、幫忙助陣或緊急逃脫都會清耗量值，使用時機就成為致勝關鍵！

同場加映：動作冒險 守護銀河

將於10月26日推出的動作冒險遊戲《Marvel’s Guardians of the Galaxy》，將以全新角度詮釋銀河守護隊的故事。玩家扮演星爵走訪各個星球解決難題，過程中可與葛摩菈、德克斯、樹人或火箭淙熊等隊友一同出戰，每名成員各有特色，例如星爵是遠距離元素攻擊，葛摩菈擅長埋身戰，樹人防禦力最高等，隨着遊戲推進解鎖技能愈來愈豐富，組合變化也隨之變多。遊戲還設有互動成份，劇情根據玩家選擇而發生變化，並收錄多首80年代背景音樂，恍如電影般精彩熱鬧。