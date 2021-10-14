【營事檔案】肉桂蘋果乳酪撻　甜得有道理

受疫情影響，慶祝生日都很少再吹蠟燭，大家都會先用公用餐具分好食物，再用自己的餐具享用，保持衞生。在這個情況下，一大個的蛋糕似乎就沒有小件裝的方便了，小件裝的甜點更可以迎合不同人的口味挑選不同口味。今次教大家整這款甜點就是肉桂蘋果乳酪撻，做法簡單，而且不需要用到焗爐。

肉桂不止是香料

肉桂本身帶有一種獨特的香味，雖然並不是人人都能接受，但配搭蘋果後，就為蘋果批等甜品生色不少。肉桂含有豐富的多酚(Polyphenol)，具有抗氧化功效，可以保護細胞免受侵害，保持年輕，而且亦有對抗身體炎症的作用，而今次的肉桂蘋果乳酪撻，除了蘋果餡外，更可以製成肉桂卷、肉桂南瓜撻、肉桂香蕉花生醬撻等不同口味，非常百搭。

蘋果連皮食 營養更多

「一天一蘋果，醫生遠離我」相信自小都曾聽過，可見蘋果的健康程度。蘋果含有水溶性及非水溶性纖維，味道爽甜，加熱食更另有一番滋味。蘋果皮中的非水溶性纖維尤其豐富，如果不喜歡蘋果皮比較硬的口感，可以學這個食譜將蘋果連皮製成肉桂蘋果醬，希望大家喜歡這個食譜。

【肉桂蘋果乳酪撻】

材料：

維多麥 (Weetabix) 2片

脫脂希臘乳酪 500克

蘋果 2個

肉桂粉 適量

代糖 50克

檸檬汁 2湯匙

做法：

1.蘋果切粒，加入代糖、檸檬汁、肉桂粉以小火煮至蘋果軟化，放涼備用。

2.將Weetabix切半備用。

3.在Weetabix上加上一層厚厚的希臘乳酪，最後加上肉桂蘋果醬即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。