本日日本：冷凍拉麵售賣機　名店出品隨時食

由拉麵KOL Susuru主理 、擁有97.4萬訂閱的影片分享網站頻道「SUSURU TV.」，自2015年開始以「每日拉麵的健康生活」為主題，每天都會上載片段介紹日本全國的拉麵，令人垂涎三尺。不過日本由於疫情關係要減少外出，自然也少了光顧拉麵店了。不過，辦法總比困難多，早前日本的冷凍自動售賣機便推出了「Susuru拉麵Selection」，機內有10款Susuru推介的美味拉麵發售，就算疫情關係不方便出外，也可隨時吃到日本各地名店的拉麵，包括有群馬縣的平田の哲二郎、山形縣的新旬屋本店、靜岡縣的濃厚豚骨ラーメン池めん、東京都的すごい煮干ラーメン凪等10間拉麵店的出品，冷凍包裝的拉麵附湯及配料，只需簡單加熱及烹煮即可享用。現時日本全國有5部「Susuru拉麵Selection」自動售賣機，分別設於東京都新宿區La Vie en Rose前，及山形縣山形市Swing ARENA山形店等地點，目標於今年內增加至50部。