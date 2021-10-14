《我家》關禮傑會黑化？定係終極無間道！

無綫劇集《我家無難事》明晚（15日）播映大結局，最後一周劇情峰迴路轉，昨晚（13日）劇情講到郭忠石（關禮傑飾）與郭得勤（馬德鐘飾）、郭得寶（車婉婉飾）反晒面，並疑似與豬皮（何啟南飾）聯手進行毒品交易；昨晚播放預告時，忠石將身陷槍戰，其「正邪」身份依然是個「謎」。不過「心水清」網民認為忠石沒有變奸，只是為了報仇化身「無間道」，未有黑化，背後更隱藏着極大苦衷。

而監製王心慰受訪時笑言：「忠石係好人嚟，但我唔講咁多，我自己覺得大結局好多感人位。」她又大讚關禮傑愈拍愈Fit：「之前同佢合作已覺得佢好Fit，今次再見佢愈拍愈Fit。其實拍攝最後10日我會用好『甘』嚟形容佢，除咗好多動作場面，情緒變化亦相當多，有憤怒、壓抑、悲傷、絕望同感動，全部都係好消耗體力嘅場口，但佢都應付得好好，我好佩服。」

由於關禮傑角色有情有義、有血有肉，加上他演繹出色，備受網民喜愛，並為關禮傑演技一直被「睇低」感不值。關禮傑受訪時，直認十分喜歡「忠石」這個角色，並誠意對待拍攝：「最後結局篇嘅拍攝我係最畀心機，因為要好多精神同體力。」他又謂為了應付連場打戲，下了不少工夫：「喺每個通告之前，我會早啲起身拉筋；譬如朝早六點通告，我會四點起身拉筋，做好熱身；而喺返公司期間，我會做開聲訓練，等拍劇時講對白好啲。」

結局周另一亮點，是客串演出的江嘉敏、甄詠珊以及張名雅。經常客串演出的張名雅獲網民大讚靚女，並謂其港姐冠軍名銜實至名歸；至於甄詠珊由於在《愛．回家之開心速遞》飾演高小姐，加上其所演繹的「阿鳳」有情有義程度不下於忠心，故一出場即吸引網民熱議。