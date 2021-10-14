ONE PROMISE寫「自傳」　叫大家咪歧視追夢人

環球樂隊ONE PROMISE推出新歌《平凡人的自傳》，在迷霧中以音樂為大家帶來曙光，支撐着大家邁步向目標進發。縱使在追夢的過程中會承受旁人的冷眼與質疑，但別要因此感到畏懼，自傳應該由自己編寫，譜寫自己精彩的人生，而非複製、貼上別人的足印。

新歌MV於廢墟取景，4子雨中夾Band象徵着樂隊迎難而上，結他手天衡說：「上一首作品《明年見》係一首因鼓手Anton嘅傷勢而寫，事隔一年，我哋希望MV加入夾Band畫面，而Anton就企喺鼓前面，但就冇擊鼓嘅鏡頭，以畫面記錄樂隊曾經有一段時間鼓手受傷。」另外MV還加插拳擊手及書法家的鏡頭，主音文廸解釋：「佢哋代表仍然堅持追夢嘅人，往往喺成名之前都會被人質疑，相信有好多人都嘗過呢個滋味。」天衡補充：「好多長輩會勸你『讀好啲書先啦』，其他事當興趣就好，但點解唔畀我專心做好擅長、喜歡嘅事？」文廸再說：「希望大家明白過後，唔好再歧視追夢中嘅人。」

談到這話題，他們明顯感觸良多，因為他們都聽過「不如腳踏實地搵份工」的勸告，認為夾Band只能當興趣，Bass手Sora說：「每個人都有唔同嘅天賦，但往往因為習慣咗既定嘅生活模式，慢慢連自己嘅長處都被埋沒，呢首歌就係向外界嘅一個宣告，我可以做自己鍾意嘅事，可以打破社會規範嘅框框。」