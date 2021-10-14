Audi Q3 Sportback 35 TSFI 　第2輪攻「細」

加入Coupé斜背線條設計元素的全新奧迪(Audi) Q3 Sportback車型去年抵港，先以四驅的45 TFSI quattro 打頭陣，最近再以35 TSFI發動攻「細」。新抵港的Q3 Sportback 35 TSFI，配上細容積的1.5L引擎並採用前輪驅動，不只牌費少啲、油耗少啲，銀碼亦相對細啲(售價不到40萬)，為車迷提供多一種選擇。

配上1.5L直四TSFI引擎連48V輕混能系統的Q3 Sportback 35 TSFI，最大馬力150hp，峰值扭力亦有250Nm，並可於1,500rpm開始提供，一直維持至3,500rpm，作為常於市區游走的日常代步車足夠有餘。採用前驅設定，兼標準配備較45 TFSI quattro細1吋的18吋合金輪圈，加上有48V輕混能系統加持，綜合耗油量低見5.8L/100km，相對更慳油。隨車配備方面，Audi Drive Select駕駛動態模式系統、後泊鏡頭、Parking Aid Plus連Park Assist前後泊車感應及自動扭軚泊車輔助系統、電動天窗及雙區恒溫冷氣等均跟45 TFSI quattro版睇齊。

規格表

車型：5門5座位SUV

引擎：直四TFSI配48V輕混能

容積：1,498c.c.

最大馬力：150hp/5,000~6,000rpm

最大扭力：250Nm/1,500~3,500rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：七前速S tronic波箱

車身體積：4,500×1,843×1,567mm（長×闊×高）