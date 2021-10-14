被批比陳自瑤早死　馮盈盈嚇到眼凸！

由無綫節目《學是學非》幕後班底用心打造、黎諾懿及楊潮凱擔任主持，無綫新進小花何沛珈和陳嘉慧扮演可愛護士的全新資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，播映後大受歡迎，明晚（15日）一集中，會探討高血壓問題，而此集嘉賓就有馮盈盈和陳自瑤（YoYo）。

YoYo先後在《好聲好戲》及《識貨》中擊敗楊潮凱及黎諾懿，諾懿一開始以「冤家路窄」形容三人同場。贏開有條路的YoYo於「健康小測試」中技術性擊倒盈盈，玩遊戲期間又被醫生讚專業、半個醫生咁款，單看牌面贏面相當高。

至於盈盈於「健康小測試」中「滑鐵盧」，失平衡的她慘變滾地葫蘆，要兩位護士扶起，更被指有機會比YoYo「早死」，嚇得盈盈眼都凸埋，十分搞笑。答問題時，採取「大包圍」戰術的盈盈全程多番做出驚訝、頭痕表情，令人覺得遊戲難度甚高。負責協助盈盈的何沛珈，則由於提供資訊有誤，慘遭節目「鐵嘴雞」潮凱搞爛Gag說：「呢個姑娘真係好『流』，係咪劉姑娘？」

紅色神秘飲品係咩嚟？

最後的「健康神獎」環節，盈盈與YoYo同時獲發「紅色神秘飲品」，並由YoYo率先試飲。搞笑的是，飲的雖然是YoYo，但全程面露難色的卻是盈盈，而輪到盈盈要試飲該款飲品時，她更做出「牙痛咁款」的表情，令人更好奇二人所喝下的飲品到底是甚麼。