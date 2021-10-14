開台解答愛情疑難　陳柏宇自爆同舊愛有見面

歌手陳柏宇（Jason）踩入KOL行列推出「陳伯吹水台」，愛情專家「上身」出片解答網民嘅情侶相處問題，佢講到拍拖唔係永遠都咁完美，當中會做錯好多決定，所以要學識遷就、忍讓同忍耐，仲要將自己心中感受講出嚟，絕對唔好收收埋埋。

然後自爆前女友唔鍾意佢同其他女仔玩，當時為咗愛人佢真係少咗出街，依家諗番就知係非常錯，唔應該被對方控制，再抵死拖老婆Leanne（符曉薇）「落水」做例子，指老婆到依家間唔時都會同前度見面食飯︰「唔係大方，而係你唔畀佢見面你小家咋！我冇特別大方，佢哋依家又唔係出去偷食，人哋都有過幾年感情，都係朋友。」再爆自己一樣都有同舊愛見面︰「但我唔係吓吓都諗住係咪仲有機會！梗係唔係啦！你唔係咁諗咁點解覺得人哋會咁諗呢！」

之後讀到有網民控訴另一半要求上繳所有社交平台嘅密碼，否則分手，Jason動怒直斥︰「佢直情唔信任你啦！呢個行為真係唔要得！你一定要畀對方有佢自己嘅私隱，你更加要保持自己有私隱，但呢個保持唔係為咗唔好畀人知你做錯過啲咩，你一定要頂天立地！」有工作人員問Jason︰「如果有一日Leanne話要管番Abigail（囡囡）個社交平台，你會唔會畀密碼佢？」點知Jason笑言佢都冇咗個密碼︰「我成日都叫佢自己開過一個，呢個係我嘅Project，佢媽成日都想我Post佢啲相，同我想Post嘅係唔同，所以我鼓勵佢幫Abi開一個新嘅。」