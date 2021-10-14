選港普F4之最！朱茵爆陳法蓉係「桃花王」

藝人蔡少芬、朱茵、陳法蓉及洪欣是圈中出名的閨蜜團，最近她們更組成女團「港普F4」出道，並首度合體登上內地真人騷節目《請吃飯的姐姐》，節目中4人不時互爆往事，盡顯姊妹情深。日前她們再次接受考驗，大玩「港普F4」之最，選出最多人追、最易嬲、最不守時、最飲得、最易呃及最囉嗦、最有錢等人選，結果「桃花王」由陳法蓉奪得，而朱茵、蔡少芬分別被封為「遲到王」及「不醉王」，至於洪欣成為「易嬲王」，認真各有千秋。

朱茵大爆陳法蓉是「桃花王」：「佢不停享受被追求嘅感覺，如果唔係佢已經結咗婚。」而陳法蓉亦笑言自己實至名歸：「我有好多人追，但我唔鍾意嘅話我會拒絕，唔會畀對方希望、浪費對方金錢及時間，呢個秘密唔係太多人知，因為好多時啲人見唔到我身邊有太多男性出現，但其實我拍拖非常機警，拍咗你哋都唔會知。」

其實陳法蓉被選為「桃花王」同時，她亦一致被選為「囉嗦王」，蔡少芬說：「例如我哋要嚟呢個地址咁啦，佢搜尋個地址畀我哋，仲要括住呢個地址，我哋話明㗎喇，佢要問係咪真係明㗎，仲要好詳細咁再講一次，你話佢囉唔囉嗦呀！」不過陳法蓉笑言自己不是囉嗦，只是詳細，她解釋說：「係非常詳細，佢哋有咩想問，無論係問路、問咩電器好用、有咩大減價，佢哋都好鍾意問我，而我亦會上網尋求各方答案及分析。」

說到「遲到王」及「不醉王」分別非朱茵及蔡少芬莫屬。4位當中原來原來最不守時是朱茵，蔡少芬說：「例如我哋約佢半個鐘後見，佢通常3個鐘後先出現，甚至乎唔出現，但佢依家有咗個女之後，約佢，佢已經準時好多，但都係會遲。」而被封為「遲到王」的朱茵直認不諱說：「因為我係大人物！」至於，被票選為「不醉王」的蔡少芬，直指其他3位好姊妹是「老人家」，只顧養生，不喜歡飲酒，蔡少芬說：「佢哋出嚟好悶㗎，一人一支熱滾水或蔘茶，佢哋3個係老人家嚟，但我唔係，我係時代感、年輕一輩，我會飲紅酒或者啤酒。」

蔡少芬是「大富婆」

此外，蔡少芬亦當選四人之中的「大富婆」，朱茵指：「Ada最忙，每次約佢，佢都在工作，最愛錢就係佢。」而陳法蓉指蔡少芬除賺錢多之外，還很節儉，所以認為她們4人之中，蔡少芬是最有錢，而蔡少芬亦承認表示：「我會集中把所有錢放在投資、可以再生錢，例如買樓，朱茵喜歡放在自己臉上，法蓉喜歡買東西、買衫，洪欣就一半一半。」

洪欣分別當選成為「易嬲王」、「易呃王」及「口疏王」，其中蔡少芬笑指洪欣：「佢守唔到秘密，尤其是佢嬲起上嚟發癲嘅時候，乜都爆晒出嚟。」而洪欣亦承認自己性格屬於率直及火爆型，不過問到她為何成為「易呃王」？她說：「佢哋成日講笑嘅嘢，我都會當真。」