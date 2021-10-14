遠藤樹　0.02%H奶寫真妹

所謂「物以罕為貴」，現實生活中好難遇見爆乳尤物，所以每當有巨乳女優喺寫真界出道，定必引起唔少人注視。好似今期「世界Cup」主角遠藤樹，就擁有一對39吋H奶，由於有統計顯示只得0.02%嘅日本女人具備呢個Cup數嘅身材，所以即使個樣生得平凡，依然可以喺寫真界發熱發亮！

靠胸突圍

日本寫真界美女如雲，但依然有唔少樣貌平平嘅女優存在，好似之前為大家介紹過嘅爽香，個樣真係唔算靚，偏偏可以喺寫真界上到位，理由當然係同身材火辣有關。至於今年24歲嘅遠藤樹，情況同爽香有啲似，個樣好普通吓，當然有人會唔認同，畢竟各花各眼，但有一點可以肯定，就係佢嘅身材實在太誘人！身高有5呎6吋嘅佢，擁有39-27-36嘅三圍數字，點睇都係一副靚偈，尤其係嗰對激凸車頭燈，更加成為佢突圍嘅本錢。

演出挑逗

遠藤樹喺上年5月踏上寫真女優之路，並憑住一副被標榜為「日本人當中只有0.02%人擁有」嘅驕人身材，成功吸引到外界注意。之不過，純粹靠身材作招徠，始終唔長久，而阿妹嘅人氣之所以持續上升，同演出風格有極大關係。阿妹喺第一隻寫真碟《アイドルワン もう、どこ見てるの？》入面，已經表現得相當大膽，衣着打扮好多時只係得少少一塊布料遮住兩點，更加有自摸表演，可以話極盡挑逗之能事！