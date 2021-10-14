好色人妻　慾火大爆發

以偷情為主題嘅美國四仔有好多，大部分都係從男性角度出發，但其實女人一旦擺脫咗道德嘅枷鎖，分分鐘鹹濕過好多大男人。今次介紹嘅四仔作品就以女性角度出發，睇吓佢哋喺偷食方面有幾咁放蕩。

思想出軌

講到出軌，好多女人都係敢想唔敢做，呢套由Brazzers製作，以人妻角度出發嘅四仔作品《Slutty Wife Happy Life #8》，就將佢哋嘅性幻想坦蕩蕩咁呈現喺大家眼前。影片搵嚟Jessa Rhodes、Ariella Ferrera、Christiana Cinn等多位人氣熟女脫星演出，故事講述呢班人妻雖然性生活愉快，但成日都有各種性幻想，無論男鄰居、健身教練到剪草工人都成為佢哋嘅幻想對象，而且往往以激烈嘅肢體動作同美妙嘅高潮作結。至於佢哋有冇將行動實現？梗係冇啦，唔係又點叫做思想出軌呢？值得一提，Christiana Cinn喺網上分享演出經歷時，話劇情好好玩，叫大家多多捧場。

偷食日記

俗語有話：妻不如妾，妾不如偷。偷食最刺激嘅地方，未必同偷食對象有關，而喺在於一個「偷」字，New Sensations推出嘅四仔作品《A Black Bull For My Hotwife #5》，就將「偷」字嘅真諦呈現大家眼前。影片由Destiny Cruz、Havana Bleu、Jamie Michelle同Lindsay Lee孭飛，講述佢哋係偷食高手，為咗令刺激度提升，協議寫低偷食日記，用嚟同其他閨密交換分享，仲嘗試向高難度挑戰，趁丈夫喺屋企時，同另一個男人曳曳，真係好大膽呢！

意料之外

偷食係咪一定有計劃地進行？呢套由MYLF炮製嘅《Lonely Wives Club #3》，就話畀大家知，一切可以嚟得好突然，亦因此令一班寂寞人妻得到意外收穫。影片由Anissa Kate、Ryan Keely、Logan Pierce等性感脫星扮演寂寞人妻，雖然佢哋肉體空虛，但一直唔敢將偷食想法付諸行動，偏偏因為各種意外，不斷有機會同其他男士邂逅，並發展出肉體關係，當中最令人印象深刻嘅一幕，莫過於Anissa Kate喺沖涼時遇着猛男，情慾一下子被挑起，節奏明快又香艷度十足。