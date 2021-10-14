避談同容穎賢分手！許靖韻返港喪食療情傷

英皇歌手許靖韻（Angela）近年香港內地兩邊走發展，最近才回港工作，年底又要再返內地拍戲，故日前她就把握機會，抽空到尖沙咀盡情吃喝。見她穿上露腰短裙現身，大晒白滑纖腰及長腿，甩拖的她搵來好友陪伴攝時間，去了一間米線店開餐，或許久違了港式口味，她叫到全枱都是食物，大快朵頤不顧儀態，就連朋友那一份都放不過。

食完嫌不夠喉，Angela轉場買泰式奶茶止癮，將減肥事業拋諸腦後！之後她去附近琴行，發揮「鋼琴才女」本色試琴，勤力賺錢的她對一部價值十多萬元的黑色古典鋼琴愛不釋手，似乎有意買來獎勵自己，但見她仔細研究一番後，最終還是沒有扑錘。

化悲痛為食量？

Angela跟《全民造星》的容穎賢多年來低調拍拖，盛傳兩人已分手，事後追問她可是化悲痛為食量？她迴避地笑言：「冇拍拖先要更加注重Keep Fit，只係自己好鍾意食米線同飲奶茶，每次返香港都想食米線，好掛住港式嘢食，之後會做運動減肥。」講到近年到內地工作收入上升，想買貴價鋼琴獎勵自己？她笑言：「唔係啦，都係睇㗎咋，因為我好鍾意睇樂器。其實上年歌迷都送咗部鋼琴畀我，已經好足夠。」