唔羨慕羅天宇！胡㻗當劉穎鏇係理想對象？

藝人胡㻗當年挾住哥哥乃羅天宇之名參加「香港先生」選舉，他雖然僅獲得第4名，但仍無阻他加入娛樂圈的決心，最近於劇集《我家無難事》中演飾車婉婉兒子，由於戲份不少，演技大有進步而一心望向打星發展的他，曾赴泰國上了3個月泰拳速成班，操到一身弗爆身形，終在劇集《兄弟》一嘗心願，獲安排晒肌上演打擂台戲份，坦言該次經驗非常珍貴，寄望機會陸續有來。

雖然與哥哥天宇年紀相差7年，但胡㻗透露兩兄弟無所不談，再加上天宇比他早入行，故每當工作上遇到難題，也定必向對方請教：「阿哥好錫我，好多時會同我一齊睇劇本，會教我應該點處理角色，我亦一直以為可以同阿哥喺劇度合作到，可惜咁耐以嚟得一次同場，仲要冇對白嘅。」

談擇偶條件

談到天宇異性緣旺盛，無論舊愛或緋聞女友均是女神級，不過作為弟弟的胡㻗顯然不羨慕，他說：「我依家單身，擇偶條件冇咩要求，最緊要係溝通到，性格要開朗，夾到就OK！（咁緋聞女友劉穎鏇得嗎？）大家都傾得埋，佢好努力拍劇。（之前被人影到夜會，依家會避忌啲？）點都有少少，件事有影響到大家，唔想啲人再講，知佢好努力去工作，唔想白費佢心機，自己都想專注做嘢先！（係你理想對象？）佢係好多人嘅理想對象，佢份人易同人相處，但順其自然啦，依家唔諗住。」

最重戲份一次

近日胡㻗於無綫劇集《我家無難事》演鮑起靜外孫，由於乃入行以來最重戲份一次，再加上與眾前輩們頗多對手戲，故開拍前感壓力，沒料開工不出幾天已進入情緒，他說：「鮑起靜感染力好強，最記得殯儀館場戲，入去望住佢遺體時覺得好唔舒服，一望佢就會喊，另一場係喺醫院嘅，鮑起靜瞓喺床上面，只係用隻手掂我塊面，已經好想喊，真係好多謝佢帶我入戲。」除了親情戲份，胡㻗於劇中亦暗戀王君馨，當中更有場親吻戲：「係幻想戲，我經驗淺有少少緊張，但君馨非常好，每一步都同我傾，令大家正式拍嗰時唔會唔舒服。」

埸地：Da Filippo Trattoria @ Harbour City