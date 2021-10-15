【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初十丙申火開日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、拜師

忌：安床、作灶、補塞

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

事業運較差，工作要有交帶，多與同事溝通。

金牛座

健康運不錯，但愛情運平平，粉水晶幫到你。

雙子座

運氣不太好，最緊要淡定，宜穿深黃色衣着。

巨蟹座

保重身體，提防工作過勞，建議戴水晶戒指。

獅子座

運勢不過不失，佩戴瑪瑙吊墜有助趨吉避凶。

處女座

愛情運強，茉莉花味香水可進一步提升魅力。

天秤座

財運一般，投資入市忌心急，最好靜觀其變。

天蠍座

工作運有點糟糕，做事要踏實，橙色助開運。

人馬座

健康運欠佳，進補要顧及體質，防弄巧成拙！

山羊座

財運低迷，理財投資要審慎，切忌貿然行動。

水瓶座

迎來平淡的一天，螢光色衣着有助增強人氣。

雙魚座

身心狀態佳，但財運平平，宜戴綠松石首飾。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）鼠 易破財

鼠

財運欠佳，花錢大手大腳，易入不敷支。

牛

士氣高昂，做事效率高，有利事業發展。

虎

是日沖煞，幸好正能量夠強，問題不大。

兔

犯了錯要敢於承認，死撐會令運氣下降。

龍

頭腦靈活，工作表現受讚賞，前景光明。

蛇

貴人運強，做甚麼事都能得到別人支持。

馬

事業運強，幹勁十足，求職轉工易成事！

羊

謀事忌剛愎自用，宜虛心聆聽別人意見。

猴

有舉一反三的能力，遇意外也不慌不忙。

雞

個人誠信很重要，勿為面子而逃避責任。

狗

工作進展不順，易被壓力弄得心煩意亂。

豬

能理性分配時間，事業可望更上一層樓。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

火燒天門應如何解救？

火燒天門，這個風水上的問題，會否把你個心嚇到離一離？這是甚麼一回事？火燒天門是指家中廚房在西北這個方位，西北方是乾卦，五行屬金，廚房煮食用火烤焦乾金，是溫度高的武火，並不是紅色這個沒有溫度的文火，武火力強來烤燒西北乾金。乾為天為父為老闆，身體為肺與頭，而水為財，金生水，所以乾金是財之源頭。

火燒天門可以出現的不良情況如下：父親能力差，容易病；家中小孩比較難教，甚至會打罵父親；男主人運程不順；打工仔難得到上司欣賞，影響升職機會；做生意的影響進財運，貴價物品滯銷。特別是九運不利坐北向南的房屋，大門在北方進入而右方的廚房在西北方，這樣的房屋，香港特別常見，所以必須想方法化解。

廚房在煮食時，燃燒西北乾金這空間之空氣，令其溫度升高，要解決這難題，最好的靈藥就是降溫，如安裝冷氣機，或安裝多把抽氣扇，把溫度高的空氣抽走。亦可考慮打開部分窗口，引進新鮮的冷空氣。另外，在廚房放一些可降溫的風水物或裝多幾大碗清水，也是可以。因應廚房的不同條件，做不同的對應方法來化解，就能降低火燒天門對家庭的破壞力。