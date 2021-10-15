東方日報C1：小春張智霖廣州通宵開工　居民冇得瞓嬲爆報警

「大灣區哥哥」陳小春、張智霖及梁漢文等近日在廣州東山口為內地大熱節目《披荊斬棘的哥哥》拍攝，由於所到之處均有大批市民瘋狂跟隨，造成阻街、噪音甚至阿婆被迫食飯盒等民生不便，前晚有內地節目更重點報道「哥哥擾民」一事，呼籲市民要理智追星！

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》開播以來反應甚佳，有份參加的香港藝人陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文及林曉峰所組成的「大灣區哥哥」，在節目多次公演中以不同表演形式上陣，引起網民熱話，令他們人氣再升。近日這班哥哥由海口殺去廣州東山口為《披》拍攝，而當地部門也配合節目拍攝作相關安排，如有保安及公安在場維持秩序，尤其近日有關部門剛發布廣州新版城市宣傳片《花開廣州 幸福綻放》後，「大灣區哥哥」獲安排「打Call」應援，即拍了「激情點讚」短片盛讚新版城市宣傳片，向廣州市民問好，又讚廣州是「創新、包容、充滿魅力的大都會」，更表示十分羨慕廣州市民的生活。

「半夜兩、三點仲喺度」

五子雖說包容，但由於他們拍攝時引起大批市民圍觀及追星族瘋狂跟隨，引起當地居民投訴，直呼擾民！前晚廣東廣播電視台公共頻道播出節目《DV現場》，呼籲追星市民保持理智，當地的市民受訪時反映不滿，指日前大隊在一間大宅由晚上開始拍通宵，引來大批追星族守候，擾人清夢。有街坊直指圍觀的市民「阻街」：「啲傻人太過分，逼滿晒條街，睇乜嘢？」更指被騷擾到不能入睡：「好夜都仲喺度，我兩點幾三點鐘瞓，兩點幾望過去見到仲有幾十人喺度，同埋肯定有人報警，因為見到有阿Sir。（平時）夜晚十點幾，好多人都要瞓！」該街坊更指行人巷平日只有少數行人，但現在一大堆市民塞爆，造成出入不方便，而每當有「哥哥」出入，人聲更鼎沸，叫囂聲不絕，引起騷動。

長者買餸受阻 焗食飯盒

連日來5位「大灣區哥哥」在廣州東山口大街小巷、街市及飲品店等地點取景拍攝，如前日陳小春在茶飲店炮製飲料，吸引大批市民冒雨圍觀。另外，更有網民聲稱追星時有市民與工作人員有肢體碰撞！網上流傳一條短片，見到梁漢文和陳小春在大批工作人員保護下穿過小巷，當時有保安人員維持秩序，期間一名拿着手機拍照的女子一度突圍埋身拍攝，工作人員即手腳並用擋着對方。另外，更有網民在內地討論區稱，菜市場因拍攝關係逼得水洩不通，造成買餸不便，有長者因而被迫叫外賣，食飯盒來解決三餐問題：「不少阿婆投訴到了行政部門，生活都被打亂了！」

對於「哥哥擾民」一事，陳小春、張智霖和梁漢文在截稿前未有回覆，不過在網民拍得的追星照或短片中，見到謝天華、張智霖和陳小春每當出入拍攝的大宅時，見有市民圍觀及叫囂，已不斷做手勢呼籲大家冷靜，把聲量降低，可見他們都知道會為居民帶來不便。有指節目組本租用大宅2個月，但未知是否投訴太多，有網民指節目組已撤離。

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