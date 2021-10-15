衝出國際　吳啟明成香港首位非主流唱作歌手開虛擬演唱會

台灣綜藝天王吳完憲今年8月直斥憑歌曲《刻在我心底的名字》而獲得台灣金曲獎「年度最佳歌曲」的歌手盧廣仲，指他沙嫌抄襲英國歌手Richard Sanderson的名曲《Reality》後，立刻掀起滿城風雨，同時更令藝人吳啟明人氣直升，更成為本港首位非主流唱作歌手開虛擬演唱會（virtual concert）！

吳宗憲發表抄歌論後，迅即有網民發現吳啟明一早「神預言」，早在今年初他已把《刻》及《Reality》以Crossover方式翻唱並發布短片外，更紛紛大讀他歌聲動聽，該片至今的觀看次數已超過100萬。一夜之間在網絡上爆紅的吳啟明，原來最近獲全球著名、由區塊鏈驅動的虛擬世界平台Decentraland主動邀請，在本月21日合辦虛擬演唱會。

演唱會維時25分鐘，吳啟明會在加插視覺效果的「綠幕」前，自彈自唱9首歌，包括《刻》曲及《新不了情》等，是次該平台更為他發行30萬美元（約港幣233萬元）的NFT（非同貸化代幣）產品，其中一項就是刻有其簽名的眼鏡，然而因該平台常跟世界各地的電商包括騰訊合作，故屆時演唱會全球甚至內地都可收看。近年世界各地陸續有歌手搞虛擬演唱會，包括美國饒舌歌手Travis Scott，英國樂壇天后Dua Lipa等，去年組合C AllStar也有參與其中，而吳啟明不單是本港首個非主流唱作歌手開虛擬演唱會，更是本港以個人歌手身份開虛擬演唱會的第一人。

吳啟明接受東網訪問，對於被邀請開虛擬演唱會，他說：「我覺得非常榮幸，可以同全球最大嘅虛擬世界公司合作。今次呢個演唱會，係我第一次喺虛擬世界演出，希望大家多多支持。我本身係一個Online game迷，廿幾年前Online game《Ultima Online>，我已經迷到不得了，不眠不休去玩，所以我好喜歡虛擬世界。其實虛擬世界係一個好真實嘅世界，同樣跟真實世界一樣有同難題，呢個係好有趣吃地方。」

在神劇《大時代》中飾演「丁蟹」鄭少秋四子之一「丁旺蟹」的吳啟明，近年以隱世廚神身份經營網店售賣手撕雞等菜式外，同時更常埋首歌曲創作，他曾獲邀為韓星李棟旭及劉仁娜合演的大熱韓劇《觸及真心》作曲《Falling Down》，並由韓國女團gugudan成員HANA主唱，廣受韓迷歡迎。