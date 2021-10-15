天氣不似預期　室內都有好去處！

這兩周的颱風一個接一個，不過隨着壞天氣逐漸遠離，天氣都逐步放睛，不過，天氣老是不似預期、陰晴不定，不如這個周末先在室內活動一下啦！

【Monchhichi馬戲團】

說到期間限定活動，一定唔少得卡通明星的打卡點和展覽，可愛的Monchhichi首次化身成馬戲團角色來到MOKO新世紀廣場，由即日至 10月24日除了以不同的造型現身在不同樓層與粉絲們合照外，商場中庭更特設「Monchhichi馬戲團精品及美食市集」，設有16個攤位，出售近百款Monchhichi精品與美食，以及多款期間限定產品，還有首次在本港推出的Monchhichi特別版公仔，Monchhichi迷一定心心眼！想玩得更精明，仲可以留意MOKO「Monchhichi馬戲團精品及美食市集」換領賞及打卡賞和「消費券賺上賺10月限定」活動，邊買邊玩邊，吃超開心呀！

【特色木工展】

南豐集團策劃的「世界之約」計劃第六部曲與本地木工兼「重光造作」主理人吳鋌灝合作，以香港木工業及經常被遺忘的回收木材為主題，聯合17個本地木工團體，由即日至10月24日在將軍澳廣場舉辦《不是玩玩下: 香港木工展》，展覽根據不同主題分為三大區域，包括挑戰區、想像區和開放區，合共展出11組由本地木工團體製作的木工作品，作品中既有互動及娛樂裝置，亦有部分以回收木製作而成，探索其多變的可能性。此外，展覽中還會展示本地木工製作的木材來源、原木擺設及製作的主要工具等，概覽木工的處境。另有四節由不同木工團體主持的工作坊，讓大家一邊認識本地樹種，一邊體驗造木的樂趣。