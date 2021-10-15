苦等6年！Adele公開新歌即搞喊歌迷

英國靚聲天后Adele近期正式回歸樂壇並將於下月推出新大碟《30》，而碟內首隻新歌《Easy on Me》已於英國時間今日凌晨公開。今次是她繼上張大碟《25》之後相隔6年再出新歌。

新歌MV於兩小時推出之後點擊率已衝破325萬次，大批fans留言對新歌一致大讚。有fans認為首歌將會大hit之外，亦有fans留言說：「令人流淚，我實在好掛住Adele。」另有fans留言說：「 Adele新歌令我起晒雞皮。」更有fans稱Adele是「完美」。

在MV中，Adele由一間已空置的大屋執拾行李駕車離開。有歌迷拆解MV內容後認為離開大屋是代表Adele離婚後新的開始。其實上星期她於社交網開live接受fans訪問時已表明新大碟是關於她離婚一事。據知首MV於上個月在加拿大魁北克取景，並由加拿大著名電影導演Xavier Dolan執導，之前他已為Adele名曲《Hello》MV操刀執導。他們亦在電影《The Death & Life of John F. Donovan》中合作過。