【特約報道】中醫指「形寒飲冷則傷肺」，炎炎夏日很多人愛吃喝冰品、狂吹冷氣，夏季的寒邪慢慢積聚；到了秋天，人體陽氣轉為向內收斂，出現陽氣減弱、陰氣增強的趨勢。陰氣上升加上體內累積的寒邪，結果容易形成肺寒。《黃帝內經》提到，肺屬「嬌臟」，不耐寒熱燥邪，易受秋天肅殺之氣而傷及肺氣，導致感冒、寒咳、鼻炎等呼吸系統疾病，老人或哮喘病患者尤甚。要防病於未然，必要趁着現在仍有秋暖，將肺內的寒氣排走，冬天才能少生病。

刮痧排毒去熱，拔罐疏風驅寒。拔罐是藉由燃燒或抽氣產生的負壓，吸附皮膚和淺層肌肉、筋膜造成局部血瘀，達到疏風通絡、驅寒溫經、行血止痛等功效，對於治療身體不同痛症均有療效，例如風濕關節痛、肌肉勞損及慢性痛症等。西方醫學亦認證拔罐的功效，認為拔罐所造成的微血管破裂會產生溶血現象，增強吞噬細胞的吞噬能力，活化免疫系統；而拔罐時的拉扯動作，有助伸展筋膜、紓緩肌肉僵硬、痠痛。早前東京奧運會，澳洲游泳名將查莫斯身上就出現深深淺淺的拔罐痕跡。

肺寒宜多拔罐脊柱兩旁的風門和肺俞穴。風門穴是掌管風邪出入身體的門戶，肺俞則能補虛清肺。在這兩個穴位拔罐艾灸，祛除肺部寒氣，寒氣一出，則肺氣暢通、整個後背頓感溫暖。

不過拔罐不可過多。中醫有「多針傷氣」的說法：太過密集的針灸，或針數太多，都不適合，拔罐亦一樣。拔罐時，皮膚局部汗孔開泄，病邪、病氣隨之外排，同時人體正氣也有小量消耗，所以拔罐後會覺得累。如一次過做太多、密集式的做，身體消耗會過大。我建議同一部位要相隔至少半個月才再做，讓身體有休養的時間。拔罐後毛孔開泄，謹記穿上外套或披肩，盡快回家休息，也要待兩小時後，待皮膚毛孔閉合恢復原狀才可沖涼。

肺主人體一身之氣，人體之氣的生成有賴於肺吸入的清氣。「正氣內存，邪不可干」，預防冬病，必要把握秋天排肺寒、養肺健肺。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。