英國女子組合Little Mix傳將解散各自發展

成軍10年的英國女子組合Little Mix近日被傳將於來年5月舉行完巡唱之後便解散！

據知組合3名成員Jade Thirlwall、Perrie Edwards以及Leigh-Anne Pinnock開完巡唱之後將計劃作各人發展，原本Little Mix有4名成員，其中一名成員Jesy Nelson去年12月突然離隊。而自她離隊後，3名成員一直傾緊新經理人公司以及新唱片合約，她們將於下月推出新碟《Between Us》。

而近期各成員已密謀各自發展，其中Leigh-Anne與小天后Dua Lipa的經理人已簽下合約為單飛作好準備。而她亦嘗試多線發展，除了計劃繼續拍電影之外，去年她亦與友人合資時裝公司。而Jade亦嘗試作曲和做主持。至於與隊友Leigh-Anne一樣於今年中成為人母的Perrie就忙於為即將於幾星期開辦的新公司作準備。

Little Mix於2011年成立，出道後大受歡迎成為自辣妹（Spice Girls）以來英國史上最成功的女子組合。