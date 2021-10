LabWide Solutions口罩實驗室　全港首獲國際VFE測試認證

【特約報道】面對世紀疫情來襲,香港人已習慣了戴口罩、勤洗手,當中作為首要防線的口罩更成為生活必需品。但大家又知不知道香港對口罩的規管其實沒有一套齊全標準?現時市面口罩的質素參差不齊,一不小心隨時買錯保護能力不足的口罩,讓病毒有機可乘。想買到品質有保證的口罩,除了要找信譽良好的生產商外,更要認清國際認可的口罩實驗室,以精準的科學實驗和測試數據為市民帶來信心保證。由3位英國科研人才創辦的LabWide Solutions,不僅屬全港首間獲得病毒過濾率(Viral Filtration Efficiency, VFE)國際認證的測試公司,在全球亦是屈指可數獲此認證的口罩實驗室。

口罩標籤 認清VFE

在香港獲得廣泛接受的口罩測試標準主要分為ASTM F2100 和 BS EN 14683,這兩套標準規定了口罩的細菌過濾率(Bacterial Filtration Efficiency, BFE)、粒子過濾率(Particulate Filtration Efficiency, PFE)、透氣度、合成血液穿透性等一系列參數,但唯獨欠缺了在疫情之中更為重要的病毒過濾率(Viral Filtration Efficiency, VFE)之要求。

以往這一系列標準已足夠應付醫護需求,直至疫情來襲,VFE才變得重要起來;所以比起BFE及PFE,VFE的測試方法只能靠實驗室進行研發,更甚少有機構獲得國際認證。而LabWide Solutions不但獲得國際組織IAS(International Accreditation Service)的ISO/IEC 17025:2017認證,更是香港首家獲IAS認可的VFE實驗室,測試方式更超越現有標準,實力受到高度認可。

科研精英 移師香港

來自英國的LabWide Solutions曾獲得歐洲基金資助,多年來為不同公司及生產商設立內部實驗室及釐訂檢測標準,為他們解決產品研發的煩惱,直至2019年將總部移師本港。3位創辦人在不同科研領域獨當一面,當中Chi Wai及Lydia是從英國回流的科研博士,他們就讀於世界百強名校兼一流研究大學University of Birmingham(伯明翰大學),回港之前曾就職於這所英國頂尖學府進行科研。

創辦人之一Chi Wai是Cancer Research And Immunotherapy(癌症研究及免疫學)博士,現為Royal Society of Chemistry會員,曾針對鼻咽的疫苗進行了多年研究,並於多本期刊發表科研成果,包括Toxicology Research、Biosensors and Bioelectronics、Journal of Virology、Toxicology in Vitro、RSC Advances及ChemBioChem。另外亦曾與多間知名公司如P&G、3M、Shell、BAE等合作。

另一創辦人Lydia是Chemical Engineering(化學工程)博士,多年來研究癌症藥物測試、塑料添加劑測試及開發電子化學生物傳感器等,在Biosensors and Bioelectronics、Chemical Communications、Hematology、British Journal of Cancer、Cell Death and Disease、FEBS Letters刊登過科研成果,現在已是兩項專利的發明人,亦憑着優秀的企劃書為公司獲得第一筆創業基金。

專業測試 全面保護

疫情期間,無論口罩生產商或普羅市民,對口罩的要求愈來愈高,為此LabWide Solutions特別提供多項專業測試,包括病毒過濾率(VFE)、細菌過濾率(BFE)、合成血液穿透性、微生物潔淨度及透氣度等測試。實驗室配備多款儀器,首先會將口罩放在「Climate Control Cabinet」之中,調控指定溫度及濕度的環境下放置4小時,令其達致統一檢測標準,然後會根據客戶所需來進行不同測試。為了符合ASTM及BS EN等國際標準,實驗室不惜花費更多時間及資源,自製合乎標準的人造血及培植病毒,以迎合香港市場的大量需求,坊間難以有此技術做到。

針對VFE及BFE標準,LabWide Solutions會模擬人體呼吸系統進行咳嗽模仿1分鐘,透過真空系統抽取六層數據樣本,每層得出的檢測結果準確反映口罩的防護能力。以往口罩商如要寄口罩到外國檢測,往往要長達3個月至半年時間才能得到結果來進行改進或推出市面,在香港有了首間獲國際認證的VFE測試實驗室,對廠商和用家來說都更有保障。

國際認可 安全可靠

Lydia認為,如果將這次疫情比喻為一場戰爭,口罩就如戰士的盔甲,是抗疫中不可或缺的重要防線。LabWide Solutions是一間受託研究機構(Contract Research Organization),世紀疫情來襲時看到業界需要,立即將重點投放在研發符合國際標準的VFE測試,為的是縮短口罩生產商的研發周期及產品推出時間,急市民所需,為社會出一分力。

而且實驗室每一處及每個步驟都是他們親力親為的成果,除了由外國購入高度耐化學腐蝕工作台等專業器材,設計實驗室時還用上單向氣流通風系統,每小時有6至12次換氣次數,抽出的空氣會經過淨化過濾,加上實驗室內的防火物料及設施,以確保實驗安全可靠,更重要是保障工作人員和公眾市民的安全。

