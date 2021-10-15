【行媽咇】叻過老竇！車婉婉狂谷BBQ中文

家長們都想小朋友學好兩文三語，特別是英文，之不過「Q太」車婉婉就反其道而行，沒有重點教囝囝BBQ的英文，反而是狂谷中文，究竟點解？立即去片《行媽咇》。

正在播放的無綫劇集《我家無難事》，車婉婉亦有參與其中，被問及做媽媽是否難事？她坦白說：「做媽咪真係唔難喎！」並補充自己是邊做邊學，所以不知道甚麼是難。車婉婉指現時要面對是囝囝的升小學問題，不過她主張「本地化」讀傳統學校，而囝囝學習中文的文化與文法，將獲得很大裨益，再加上車婉婉老公平時跟囝囝講英文，因此不太擔心英文問題。她笑言囝囝已進化到拉着爸爸上堂，並自己將故事書讀一遍，「佢係鍾意做老師，佢會模仿中文老師去教爸爸。」

至於囝囝是否容易照顧，車婉婉就非常感恩，強調囝囝很容易湊，能吃、能睡，而根據她的觀察，一個能吃的小朋友，通常都能睡，那就會健康。另外，車婉婉經常透過讀本跟囝囝交流，而今次會推介3本童書給各位家長，包括內容使用很多押韻的《Goodnight Moon》、程度較深的《The Pout-Pout Fish》，以及令小朋友容易投入的《屁屁偵探系列》。